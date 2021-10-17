ViuTV2022劇集預告｜公布8齣新劇 Edan孭兩劇勁過姜濤 郭羨妮倒戈拍懸疑劇
文：東方新地｜圖：《ViuTV2022》節目巡禮官方圖片
ViuTV2022原創劇名單揭曉｜Edan呂爵安最得寵
《ViuTV2022》節目巡禮16日晚上八時三十分播出，全台藝人出席，從巡禮上公布5套劇集角色名單，MIRROR成員的受寵程度可從參與度略知一二，憑《大叔的愛》彈起的Edan除了擔正《i.SWIM》，在籃球劇《季前賽》亦參與重要角色，劇集參與度高於姜濤及Ian，而Anson Lo未見在劇集名單中出現，雖然Stanley參與多劇，但只是三、四線角色。
01. ViuTV2022 勵志青春劇《i.SWIM》
《i.SWIM》講述兩位青年泳手，展開一段亦師、亦敵、亦友的競賽，一場「天賦」與「努力」的較量，劇中一眾年青演員Edan（呂爵安）、Jeffrey（魏浚笙）、Alton（王智德）、黃奕晨、George （歐鎮灝）及Marco（葉振弘）率先為台下觀眾介紹劇集。
02. ViuTV2022新劇！籃球喜劇《季前賽》
繼《男排女將》成功後，ViuTV連開拍兩套以運動為主題的劇集，《i.SWIM》外還有勵志喜劇《季前賽》，是個關於街頭籃球為故事，主演有姜濤、Ian陳卓賢、Edan、Stanley、ERROR＠193郭嘉駿同肥仔（梁業）到場簡介新劇，由於以籃球為主題，被指以動漫《男兒當入樽》故事為籃本，更有網民推舉姜濤及Ian分別演櫻木花道及流川楓，一度被指是真人版《男兒當入樽》。
03.郭羨妮參演！懸疑劇《冥冥之中》
懸疑劇《冥冥之中》演員有郭羨妮、劉心悠、栢天男、潘燦良及蘇志威等！故事以死神公司為背景，涉及一間以連鎖效應死亡事件來平衡人口數量的公司，題材破格，47歲的郭羨妮放下身段，劇中飾演年齡只是相差16年，31歲前大台新聞主播陳嘉倩的曾祖母。
04.《二月廿九》續集《940920》疫情延誤終開鏡
《940920》是《二月廿九》原班人馬拍攝的續集，由羅嘉駿監製兼執導，吳海昕、徐天佑、劉俊謙、蔡思韵主演。原定四月開拍並到台灣拍外景，但因疫情關係而改期及留在香港拍攝，上月開鏡！
05. Lokman、Stanley、岑珈其《IT狗》電影節率先播
《IT狗》演員包括有Lokman（楊樂文）、凌文龍、陳漢娜、岑珈其、Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝）彭秀慧及余逸思等，劇集內容以以一群IT界另類精英為主幹，講述他們在職場的奮鬥血淚史，劇集明年推出，但已獲邀在第十八屆香港亞洲電影節率先播出。
06. 梁詠琪做人母《反起跑線聯盟》
《反起跑線聯盟》由劉偉恒執導，梁詠琪、周家怡、潘燦良、強尼、練美娟、ERROR＠肥仔（梁業）、李炘頤等演出，日前舉行開鏡儀式及已開始拍攝，今次是梁詠琪相隔十多年後再拍劇。新劇講述一對堅拒成為怪獸家長的父母，要求兒子贏在起跑線上，更在學校為自己理念爭辯。
07. 《三命》杜Sir參與
劇集《三命》是杜棋峯與ViuTV合作的作品，主要演員有Dee哥＠ERROR（何啟華）、林愷鈴、胡子彤和袁富華等。
08. 港台合拍片《塵沙惑》
本劇由張榕容、莊凱勛、劉冠廷、李銘忠、魏蔓、邱士縉、歐陽倫等人主演。
ViuTV 2022節目巡禮FAQ
Q: ViuTV 2022 有多少部原創劇？
A:ViuTV第一階段公布2022 年共有5部原創劇，其後在節目巡禮加上《940920》（《二月廿九》續集）及與杜琪峯合作的劇集，已經公開的劇集已有8部：
《i.SWIM》、《季前賽》、《冥冥之中》、《IT狗》、《反起跑線聯盟》、《940920》、《三命》及《塵沙惑》
Q: 籃球劇《季前賽》有哪幾位成員？
A:ViuTV 2022 節目巡禮節目中現身宣傳《季前賽》的成員包括姜濤、Ian、Stanley、ERROR＠193郭嘉駿及肥仔（梁業），其後ViuTV回應傳媒查詢，表示Edan呂爵安亦有份參演此劇。