ViuTV 2023節目發布會 何啟華劇接劇果然係ViuTV一哥！
《心靈師》林明禎拍懸疑劇 李璨琛主演兼任監製
《心靈師》（英語：Coffee for the Soul）是由MakerVille及「秀酷製作」合拍的懸疑劇情電視劇，由李璨琛（兼任監製）、姜文杰、林明禎、何啟華、陳嘉倩與劉蘊晴主演
1.《冰上火花》陳卓賢任男一 練習冰上曲棍球撞瘀右臂
Ian陳卓賢擔任男主角、岑樂怡（阿妹）參演，ViuTV於 8月22日宣布即將開拍新劇《冰上火花》，當時並公開招幕18歲冰球運動員加入拍劇，由於上次ViuTV所拍的運動題材劇集《I SWIM》在播出後飽受劣評，今次網民對ViuTV再拍運動劇就列出了4大訴求，最多人支持的訴求就係希望ViuTV可以將更多劇情集中在訓練和比賽上，減少愛情線，以免再出現《I SWIM》2.0！
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2.《極度俏郎君》無綫班底加ERROR
全劇20集，無綫資深監製陳翹英以部頭式完成《智能愛人》後，召集無綫班底過檔ViuTV開拍《極度俏郎君》，由姜皓文、宣萱、張慧儀、ERROR四子（梁業、郭嘉駿、何啟華及吳保錡）、陳泳伽、王家晴、強尼、葛綽瑤、練美娟、陳子豐、陳穎欣、黎彼得主演。
3.《大誠實家》又有何啟華
全劇15集，《大誠實家》是MakerVille製作的電視劇，由蔡瀚億、何啟華、王智德、徐㴓喬、李敏、黃正宜、黎濟銘、陳子豐、朱栢謙、和泉素行、王雍泰、陳桂芬主演
4.《三命》杜琪峯監製 男一又係何啟華
全劇20集，早在去年節目巡禮已有預告的《三命》是杜琪峯與ViuTV首個合作的作品，主要演員有Dee哥＠ERROR（何啟華）、林愷鈴、胡子彤和袁富華等。
5.《殺手廢J》格仔導演Mike唔拍綜藝拍劇集
全劇8集，《殺手廢J》是一套黑色幽默喜劇電視劇，由《自肥企劃》成名的「格仔導演」Mikde劉諾衡執導，陳湛文、袁澧林及陳海寧領銜主演。此劇講述關於殺手的故事。
7. 《和解在後》由趙善恆、蘇雅琳 Ivy So
全劇15集的愛情劇《和解在後》據知已經拍攝完畢，趙善恆、蘇雅琳Ivy So、柯煒林、袁綺雯、馬俊怡、岑珈其、黃溢濠、梁祖堯、陳俞希、王頌茵、何洛瑤、李敏、張滿源、孫詠軒、林泳淘。
8.《那年盛夏 我們綻放如花》 Marf邱彥筒 &Yoyo 葛綽瑤拍校園劇
全劇8集，由《手捲菸》電影導演陳健朗執導的青春校園電視劇，歐鎮灝（[email protected]）、邱彥筒及張毓軒領銜主演，王丹妮特別演出。
9. 《打天下2》原班人馬開續集
2020年4月播出的空手道主題劇集決定添食！由歐錦棠監製，演員表上暫未見上輯老拍檔文頌嫻，但就落實再度召集上輯主角談善言、江𤒹生、邱傲然、郭奕芯、鍾舒漫、葉振弘、駱振偉、施瑋延、李潤祺、倪秉郎、黃文慧、龍天生、奧運空手道代表劉慕裳主演！
10.《屎撈人》 動畫連續劇
今年4月MakerVille記者會上，曾預告另一個大膽新嘗試，就係製作動畫連續劇，主角仲係大家熟悉嘅《屎撈人》，預計明年初就會推出㗎喇！大家一定要密切關注喇
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV包攬世界盃賽事播放，即睇緊湊嘅賽程表，仲有熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看劇集&角色介紹
2022到2023上半年度演唱會多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
本地歌手/組合包括：ERROR日前終於宣布12月中開show，門票於11月24日公開發售，按此看購票詳情；許廷鏗成立個人公司後開首個個人音樂會，門票將分為三個階段進行，於11月24日進行優先購票，按此看詳情；仲有闊別三年終於回歸嘅Clockenflap，將於2023年3月於中環海濱舉行，即睇場地及售票詳情；另外，疫情逐漸緩和，不少外國歌手/組合亦陸續宣布來港開Show與一眾粉絲久別重逢，包括：女團MAMAMOO舉行世界巡迴，香港站定於2023年1月7日，即睇票價及搶飛攻略；出道25周年的愛爾蘭男子天團Westlife都來香港開Show，仲要定於情人節2月14日亞博館Arena舉行，將於11月28日優先購票，按此看售票詳情