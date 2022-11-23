ViuTV 2023節目發布會 何啟華劇接劇果然係ViuTV一哥！

ViuTV 2023節目發布會｜ViuTV將於11月25日特別舉辦節目發布會，向傳媒友及廣告客戶優先公布2023年全新節目詳情，今次係繼無綫2023節目巡禮後，又一有規模的新劇預告，以下為大家合輯目前已知道由MakerVille 製作的 ViuTV劇集情報：