Win Win認與KC已分手 12字交代感情狀況 Sica拍手叫好畫面尷尬！
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ViuTV在15日舉辦記者會，宣布將於12月20日舉辦一場名為《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》的大型音樂節目，屆時將有泰國音樂巨星與香港歌手進行前所未有的crossover表演。此外，同一系列的《CHILL เก่ง Music Festival》也將在年底為樂迷帶來驚喜。而ViuTV藝人Win Win楊安妮出席時回應與KC黃家灝傳分手一事。
Win Win開腔認同KC手已手 Sica拍晒手
在ViuTV《CHILL CLUB》記者會上，Win Win楊安妮接受傳媒訪問時，首次公開承認與拍拖多年的男友KC黃家灝已經分手，現在是單身，而在旁一同接受訪問的Sica何洛瑤就拍起手來。被問到分手原因是否與傳言一樣KC識咗新歡，Win Win就指「我哋平時都識好多新朋友嘅」更表示分手已一段時間。對於是否會祝福KC及其「新朋友」，Win Win就有點尷尬地回應「嘩！咁就……我祝福佢任何嘢嘅！」sica也加入說：「我都祝福佢呀！衷心祝福佢呀！」是否再做朋友就看緣份，其他關於誰講分手等Win Win就表示不回應。
Sica大爆戥Win Win開心
分手後的Win Win似乎並未受太大影響，她表示自己的工作行程已排得滿滿，記者會上也元氣滿滿。她提到，儘管與KC的舞蹈組合仍將繼續，但由於近期工作繁忙，她已經沒有太多時間與組合成員一起跳舞。被問到朋友回否擔心自己時，Win Win就問在旁的sica，她即頭表示係戥姊妹開心！sica指因為離離合合好平常，最重要過程中可以認識自己更加多，最重要係無論有沒有戀愛也好，都要繼續努力工作。Win Win則補充說人生是我們自己，最重要是活出自己。她也透露，雖然有些不捨，但現在她已搬出來住，這讓她有更多時間陪伴家人。Sica最後更搞笑問Win Win有無睇中Mirror成員「Edan、Anson Lo啱唔啱」Win Win也幽默回應想認識泰國人多啲。
網友：天生一對點解要散
訪問影片播出後，不少網友笑指：「Sica好叻 幫WinWin 解圍」、「Sica講嘢點解咁肉緊，得個嘈字」、「winwin係化妝出事／真係殘左好多？」、「成個訪問得個嘈字」、「天生一對點解要散」。
圖片來源：youtube＠Viu1 HK資料或影片來源：原文刊於NewMonday