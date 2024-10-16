Win Win認與KC已分手 12字交代感情狀況 Sica拍手叫好畫面尷尬！

ViuTV在15日舉辦記者會，宣布將於12月20日舉辦一場名為《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》的大型音樂節目，屆時將有泰國音樂巨星與香港歌手進行前所未有的crossover表演。此外，同一系列的《CHILL เก่ง Music Festival》也將在年底為樂迷帶來驚喜。而ViuTV藝人Win Win楊安妮出席時回應與KC黃家灝傳分手一事。

