KC疑偷食日本妹被狠飛 與Win Win六年情玩完？！
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Win Win（楊安妮）日前接受訪問，講到其男友KC（黃家灝）缺席ViuTV年度盛事的原因時，竟以5字形容二人近況，引起網民諸多猜測！而據其他媒體爆料，就指KC疑似因為偷食，而被Win Win狠飛！
KC疑偷食日本妹被Win Win狠飛！
KC（黃家灝）與Win Win（楊安妮）以往經常在IG放閃，並以情侶檔拍跳舞片，不過Win Win近日卻在訪問中大爆與KC「好耐冇聯絡」。有媒體報導就指有知情人士爆出KC與Win Win近月已分手，原因是KC在日本學跳舞時偷食日本妹，被Win Win發現而遭到狠飛。
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Win Win已unfollow KC
不少網民亦留意到IG中2人也互動減少了。睇Win Win的IG，對上一次2人互動已是8月時的事，Win Win的IG更經常變成自己一個獨舞，而且她已unfollow了KC，似在側面證實二人情已逝，不過KC的IG上仍有follow她。
WinWin與KC拍拖超過6年 曾經歷過生死！
WinWin與KC拍拖超過6年，2人參加《造星》時也曾為對方排舞。WinWin前年在家中浴室暈倒，後來入院接受手術，KC都始終如一地照顧他。經歷過生死考驗後，WinWin表示更加珍惜生命及身邊的人，更特別感謝KC的悉心照顧，讓她得以在康復期間享受「少奶奶」的生活。
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：ig＠__on.i、ig＠kc.kano、viutv資料或影片來源：原文刊於NewMonday