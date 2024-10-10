KC疑偷食日本妹被狠飛 與Win Win六年情玩完？！

Win Win（楊安妮）日前接受訪問，講到其男友KC（黃家灝）缺席ViuTV年度盛事的原因時，竟以5字形容二人近況，引起網民諸多猜測！而據其他媒體爆料，就指KC疑似因為偷食，而被Win Win狠飛！

