梁凱晴被封J2女神 過年旗袍浸溫泉狂晒線 粉絲笑問：誰乳爭峰

來自台灣的梁凱晴（Nina）入行僅三年，已主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，包括《背包女行》、《出走地圖》和《台灣原味道》、《小滋女孩》第四季和獨立主持的《這一站阿拉伯》等，她除了擔任《東張西望》的駐台灣記者外，最近她再為為J2主持《玩起來》，搭配性感裝束，令她人氣極速急升！