梁凱晴被封J2女神 過年旗袍浸溫泉狂晒線 粉絲笑問：誰乳爭峰
來自台灣的梁凱晴（Nina）入行僅三年，已主持過不少無綫及J2台的旅遊和飲食節目，包括《背包女行》、《出走地圖》和《台灣原味道》、《小滋女孩》第四季和獨立主持的《這一站阿拉伯》等，她除了擔任《東張西望》的駐台灣記者外，最近她再為為J2主持《玩起來》，搭配性感裝束，令她人氣極速急升！
撰文、圖片：東方新地
梁凱晴黃金旗袍派福利
踏入虎年，梁凱晴穿上旗袍辦年貨，同大家拜年派福利：
初一到底該去哪裡玩呢🥰
誰說迪化街只可以辦年貨😎
這裡可還有很多好吃好玩好拍照的地方喔👍🏻
一起跟著台北俗凱晴玩玩吧❤️
紅色比堅尼震撼網友《玩起來》溫泉浴照
現年24歲的梁凱晴父親是移居台灣的香港人，母親則是台灣人，梁凱晴自幼在台灣出世長大，並在台灣國立政治大學東方語文學系主修阿拉伯文，因此她同時精通廣東話、普通話、英語和阿拉伯語。近日梁凱晴為J2節目《玩起來》第二輯拍攝，第一站就去到位於苗栗的「泰安湯悅溫泉會館」拍攝比堅尼溫泉照：
梁凱晴挑戰台灣高山
早前Nina再為節目《漫遊森呼吸》擔任主持，挑戰台灣多個高山，近日她頻在社交網放片貼圖，以露腰Bra top配貼身運動褲上陣，狂晒事業線同纖腰，養眼非常，而且膽生毛，以游繩方式挑戰360米高的孝子山，成功登頂，不過粉絲還是將目光放到女神的身材上，更調皮玩食字留言道：「誰乳爭峰！」
精通阿拉伯文 主持節目夠貼地
早前獨立主持旅遊節目《這一站阿拉伯》，精通阿拉伯語的她毋須翻譯，經常主動和當地人親切交流，獲網民大讚比起其他旅遊節目主持更為生動和貼地。
梁凱晴多才多藝曾做肚皮舞社社長
除了精通阿拉伯文，大學時期的她更是肚皮舞社社長，曾在台北世界大學運動會開幕禮中表演過肚皮舞。擁有一對大長腿的梁凱晴，在大學時曾擔任肚皮舞社社長，為了更充實自己，最近她更考獲潛水牌，認真多才多藝。