飯戲攻心｜林明禎被笑係Double May？一文了解Double May來源和用途！
潮語「Double May」再被炒熱
「Double May」一詞近年在網絡上流行，惟用法是小眾為多，如今被重新炒熱在大眾眼前，是由於最近上映的電影《飯戲攻心》的一段情節：林明禎飾演來自台灣的網紅「喵喵」與子華一家食飯時，稱讚子華好有文采，陳湛文便跟張繼聰笑指她果然是個「天真的Double May」，但鄧麗欣不明當中意思，便問張繼聰是甚麼意思，張繼聰扮作不理解，亂講做「閏五月」，結果在這一段情節後，「Double May」一詞更為人廣泛地認識及使用。
「Double May」的定義
事實上「Double May」是台灣國語「大波妹」用英文讀出後的諧音化，意思當然就是泛指上圍豐滿的女性。只要上圍「表現凸出」，都會有機會被稱為「Double May」。
「Double May」的起源
「Double May」起源，據聞是跟一個流傳的笑話有關：有位台灣女生向心儀的男生示愛，男生回覆一句「Why Double May」，女生百思不得其解，然後回到宿舍，詢問室友，才知道自己被拒絕，「Why Double May」其實是台灣國語「我愛大波妹」的諧音，由於最後「 Double May」被抽出，獨立變成形容上圍豐滿的女性代名詞，後來漸漸為大眾認識。以有本地傳媒使用開始計，最早可以追溯到 2015 年！
師妹：學長在嗎？
師兄：？？
師妹：有件事情憋在心裡太久了，想跟你說…
師兄：你說
師妹：我喜歡你兩年了！請跟我交往！
師兄：why double may
師妹百思不得其解當中的英文意義，於是回到宿舍。
室友見到之後，就勸事主放棄啊。
師妹：為甚麼？
室友：因為他想說，我愛大波妹，因此他在嫌棄妳的身材呢！
於是都因為呢個故事，Double May火速成為上圍豐滿女性的另一種稱呼。而之後呢個稱呼亦開始係網絡上流行！
「Double May」純屬讚美？
Double May成為了網絡界的潮語，廣受網民應用，但不只是讚美咁簡單，好多時「Double May」都會應用在「含蓄的暗示」上，特別係強調住女生上圍的大小，而呢個部位大小又經常成為男士的焦點，而且更有機會被利用做唔好的事，例如CAP TV都做過一系列關於「Double May」的短片，裏面的「Double May」照片，好多時都係講緊寫真女郎泳裝照，而這些泳裝照中的寫著女郎不時都會因雜誌需要賣弄性感，特別是展現上圍，因此「Double May」表面上係讚美，但實際上亦包含了不少物化女性的含義。
而係三條短片中，都不難發現「Double May照片」同時會被利用做網上騙案或者呃取流量，以達到目的，因此唔係純屬正面讚美的詞語。
節目探討Double May
2019年由強尼和火火主持嘅ViuTV綜藝節目《對不起標籤你II》會去同觀眾一齊反思標籤行為，其中一集就講到「Double May」。節目入面就請來不同女性探討「Double May」的問題，當時擁有豐滿身材的陳彥行(行姐)作為「Double May」，也表示過自己的性感被當成淫蕩。之後節目更讓身形不豐滿的女性即場「僭建」，結果發現很多男性會更願意討好他們，可見「Double May」一詞雖然帶有嘲諷成份，但同時亦在某程度上隱含住男性對女性身形特徵的喜好。
由此可見，「Double May」雖然係男性「讚賞」女性的詞語，但同時都係強調住女性身形來形容佢地，亦有一點色情同戲謔的意味，唔多唔少涉及物化元素，咁所以，會唔會就係因為咁，所以《飯戲攻心》的「Double May」就要改成不含性暗示同物化，以通過內地的審查制度呢？