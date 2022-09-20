飯戲攻心｜林明禎被笑係Double May？一文了解Double May來源和用途！

由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文、林明禎主演的《飯戲攻心》，香港票房已超過$3000萬，該戲在本月9號同樣在內地上畫，而為了能通過內地的審查，戲中的笑位例如「Double May」就要改為「九頭身」先通過到審查，咁但係甚麼是「Double May」，到底呢個詞觸動甚麼禁忌呢？