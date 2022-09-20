Double May

飯戲攻心｜林明禎被笑係Double May？一文了解Double May來源和用途！

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由陳詠燊執導，黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、陳湛文、林明禎主演的《飯戲攻心》，香港票房已超過$3000萬，該戲在本月9號同樣在內地上畫，而為了能通過內地的審查，戲中的笑位例如「Double May」就要改為「九頭身」先通過到審查，咁但係甚麼是「Double May」，到底呢個詞觸動甚麼禁忌呢？

潮語「Double May」再被炒熱

「Double May」一詞近年在網絡上流行，惟用法是小眾為多，如今被重新炒熱在大眾眼前，是由於最近上映的電影《飯戲攻心》的一段情節：林明禎飾演來自台灣的網紅「喵喵」與子華一家食飯時，稱讚子華好有文采，陳湛文便跟張繼聰笑指她果然是個「天真的Double May」，但鄧麗欣不明當中意思，便問張繼聰是甚麼意思，張繼聰扮作不理解，亂講做「閏五月」，結果在這一段情節後，「Double May」一詞更為人廣泛地認識及使用。

Double May 來自這一段食飯情節
來自這一段食飯情節（圖片來源：《飯戲攻心》預告截圖）
陳湛文：「好一個天真的Double May」
陳湛文：「好一個天真的Double May」（圖片來源：[email protected]

「Double May」的定義

事實上「Double May」是台灣國語「大波妹」用英文讀出後的諧音化，意思當然就是泛指上圍豐滿的女性。只要上圍「表現凸出」，都會有機會被稱為「Double May」。

Double May 林襄 林襄作風大方，不時係IG上發佈「福利圖」。
例如最近瘋魔萬千男性的林襄，當然就是「Double May」（圖片來源：[email protected]_mizuki）

「Double May」的起源

「Double May」起源，據聞是跟一個流傳的笑話有關：有位台灣女生向心儀的男生示愛，男生回覆一句「Why Double May」，女生百思不得其解，然後回到宿舍，詢問室友，才知道自己被拒絕，「Why Double May」其實是台灣國語「我愛大波妹」的諧音，由於最後「 Double May」被抽出，獨立變成形容上圍豐滿的女性代名詞，後來漸漸為大眾認識。以有本地傳媒使用開始計，最早可以追溯到 2015 年！
師妹：學長在嗎？
師兄：？？
師妹：有件事情憋在心裡太久了，想跟你說…
師兄：你說
師妹：我喜歡你兩年了！請跟我交往！

師兄：why double may
師妹百思不得其解當中的英文意義，於是回到宿舍。

室友見到之後，就勸事主放棄啊。

師妹：為甚麼？

室友：因為他想說，我愛大波妹，因此他在嫌棄妳的身材呢！

Double May
（圖片來源：網民截圖）
Double May
（圖片來源：網民截圖）
Double May
（圖片來源：網民截圖）

於是都因為呢個故事，Double May火速成為上圍豐滿女性的另一種稱呼。而之後呢個稱呼亦開始係網絡上流行！

「Double May」純屬讚美？

Double May成為了網絡界的潮語，廣受網民應用，但不只是讚美咁簡單，好多時「Double May」都會應用在「含蓄的暗示」上，特別係強調住女生上圍的大小，而呢個部位大小又經常成為男士的焦點，而且更有機會被利用做唔好的事，例如CAP TV都做過一系列關於「Double May」的短片，裏面的「Double May」照片，好多時都係講緊寫真女郎泳裝照，而這些泳裝照中的寫著女郎不時都會因雜誌需要賣弄性感，特別是展現上圍，因此「Double May」表面上係讚美，但實際上亦包含了不少物化女性的含義。

而係三條短片中，都不難發現「Double May照片」同時會被利用做網上騙案或者呃取流量，以達到目的，因此唔係純屬正面讚美的詞語。

節目探討Double May

2019年由強尼和火火主持嘅ViuTV綜藝節目《對不起標籤你II》會去同觀眾一齊反思標籤行為，其中一集就講到「Double May」。節目入面就請來不同女性探討「Double May」的問題，當時擁有豐滿身材的陳彥行(行姐)作為「Double May」，也表示過自己的性感被當成淫蕩。之後節目更讓身形不豐滿的女性即場「僭建」，結果發現很多男性會更願意討好他們，可見「Double May」一詞雖然帶有嘲諷成份，但同時亦在某程度上隱含住男性對女性身形特徵的喜好。

Double May 「如果我覺得係工作範圍內既，會當係工作嘅一部分，就會一笑置之。如果私底下嘅話，我會劃清界線，我想講一句，我性感唔等於淫蕩。」
「如果我覺得係工作範圍內既，會當係工作嘅一部分，就會一笑置之。如果私底下嘅話，我會劃清界線，我想講一句，我性感唔等於淫蕩。」（圖片來源：ViuTV節目截圖）

由此可見，「Double May」雖然係男性「讚賞」女性的詞語，但同時都係強調住女性身形來形容佢地，亦有一點色情同戲謔的意味，唔多唔少涉及物化元素，咁所以，會唔會就係因為咁，所以《飯戲攻心》的「Double May」就要改成不含性暗示同物化，以通過內地的審查制度呢？

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、《飯戲攻心》預告

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