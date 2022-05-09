Mangie 羅曼菲主持《瘋火與膠七》 原名羅翠雯 工展小姐跳入電視圈坦言好驚

Mangie 羅曼菲主持《瘋火與膠七》，繼早前《鬼同妳上位》之後再次與火火和七師傅合作，被點名淫邪的Mangie 其實擁有8分1葡國血統，三圍32E、25、35，身高1米68，有一對白滑誘人長腿，她的奮鬥目標是識做戲又識唱歌，希望保持靚女和正面形象。