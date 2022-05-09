mangie 羅曼菲

Mangie 羅曼菲主持《瘋火與膠七》 原名羅翠雯 工展小姐跳入電視圈坦言好驚

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Mangie 羅曼菲主持《瘋火與膠七》，繼早前《鬼同妳上位》之後再次與火火和七師傅合作，被點名淫邪的Mangie 其實擁有8分1葡國血統，三圍32E、25、35，身高1米68，有一對白滑誘人長腿，她的奮鬥目標是識做戲又識唱歌，希望保持靚女和正面形象。

瘋火與膠七｜32 E Mangie Lo 性感女主持改名羅曼菲

現年26歲的Mangie是一名中葡混血兒，曾參選過亞姐，並在2014年獲得工展小姐冠軍。Mangie曾以夏威夷小結他表演自彈自唱 〈月亮代表我的心〉 ，在工展小姐選舉中贏得最具才藝獎。

Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 Mangie 羅曼菲有份主持《瘋火與膠七》。
Mangie 羅曼菲有份主持《瘋火與膠七》。（圖片來源：ViuTV）
mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 今次《瘋火與膠七》一眾年輕隊友何洛瑤、劉兆豐、羅曼菲及鄧耀鏗合作，透過競技、遊戲、問答、短劇等衝擊觀眾底線。
今次《瘋火與膠七》一眾年輕隊友何洛瑤、劉兆豐、羅曼菲及鄧耀鏗合作，透過競技、遊戲、問答、短劇等衝擊觀眾底線。 （圖片來源：ViuTV）

混血Mangie Lo身材勁爆派福利

Mangie 是ViuTV 2020年探靈真人騷節目《鬼同妳上位》八位美女參賽者其中之一 ，最後奪得「靈異小姐冠軍」，為上位博到盡，半夜三丶四點穿著性感服裝四出探靈，作為中工展小姐出身，當時以原名羅翠雯（Mangie），有機會上電視節目的她直言驚驚，但都要頂硬上！

mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 現年26歲的Mangie是一名中葡混血兒，因此樣子亦帶點洋氣。
現年26歲的Mangie是一名中葡混血兒，因此樣子亦帶點洋氣。
mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 Mangie曾以夏威夷小結他表演自彈自唱〈月亮代表我的心〉 ，在工展小姐選舉中贏得最具才藝獎。
Mangie曾以夏威夷小結他表演自彈自唱〈月亮代表我的心〉 ，在工展小姐選舉中贏得最具才藝獎。
mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 Mangie 在節目 《鬼同妳上位》 中要深入鬼屋、墓地、廢墟等地探靈，拍攝的時間大都在半夜三丶四點，經常要通宵達旦開工拍攝。
Mangie 在2020節目 《鬼同妳上位》 中要深入鬼屋、墓地、廢墟等地探靈，拍攝的時間大都在半夜三丶四點，經常要通宵達旦開工拍攝。（圖片來源：[email protected]

賭命夫妻｜PTGF Mangie

Mangie在《賭命夫妻》也有飾演其中一位PTGF引誘人夫，成為一時話題：

mangie 羅曼菲
（圖片來源：ViuTV《賭命夫妻》）
mangie 羅曼菲 ERROR《我們不Chok》MV九大美女逐個捉：有《口罩小姐》第五名、《鬼同妳上位》「淫邪」靈探？
Mangie在社交網貼上與保錡合照，賣口乖大讚他在拍完《鬼同妳上位》又靚仔咗，相當識做。（圖片來源：Mangie IG）
mangie 羅曼菲 《鬼同妳上位》 羅翠雯 Mangie
被封為「翻版G.E.M.」的Mangie，去年曾參加由保錡、火火及七仙羽主持的ViuTV節目《鬼同妳上位》。（圖片來源：ViuTV）
mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 Mangie自言愛懷舊，平日十分喜愛翻煲舊電影和聽老歌。
Mangie自言愛懷舊，平日十分喜愛翻煲舊電影和聽老歌。
mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 模特兒出身的Mangie身高有1米68，一對長腿白滑誘人。
模特兒出身的Mangie身高有1米68，一對長腿白滑誘人。

mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 《鬼同妳上位》26歲羅翠雯頂硬上半夜性感探靈 從工展小姐跳入電視圈坦言好驚

mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 擁有32C 驕人上圍的 Mangie，經常在社交網上大晒性感照狂冧粉絲。
擁有32C 驕人上圍的 Mangie，經常在社交網上大晒性感照狂冧粉絲。
mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 擁有好身的Mangie放假時愛行山親親大自然
擁有好身的Mangie放假時愛行山親親大自然
mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 當然少不了bra top裝
當然少不了bra top裝
mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 熱愛旅遊的Mangie希望將來有機會將自己旅遊的經歷編輯成書，與粉絲們開心Share。
熱愛旅遊的Mangie希望將來有機會將自己旅遊的經歷編輯成書，與粉絲們開心Share。

mangie 羅曼菲 Mangie Lo 羅曼菲 瘋火與膠七 羅翠雯 《鬼同妳上位》26歲羅翠雯頂硬上半夜性感探靈 從工展小姐跳入電視圈坦言好驚

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常見問題

《瘋火與膠七》主持有哪幾位？

《瘋火與膠七》由七仙羽師傅與火火合作，另外還有年輕隊友Sica 何洛瑤、劉兆豐、Mangie 羅曼菲及⋯⋯按此看詳情

《瘋火與膠七》共有多少集？

《瘋火與膠七》承接《GO！執！事務所》之後逢星期一至五晚11點播放，頭十集內容關於⋯⋯按此看詳情

圖片來源：[email protected]

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