Mangie 羅曼菲主持《瘋火與膠七》 原名羅翠雯 工展小姐跳入電視圈坦言好驚
Mangie 羅曼菲主持《瘋火與膠七》，繼早前《鬼同妳上位》之後再次與火火和七師傅合作，被點名淫邪的Mangie 其實擁有8分1葡國血統，三圍32E、25、35，身高1米68，有一對白滑誘人長腿，她的奮鬥目標是識做戲又識唱歌，希望保持靚女和正面形象。
瘋火與膠七｜32 E Mangie Lo 性感女主持改名羅曼菲
現年26歲的Mangie是一名中葡混血兒，曾參選過亞姐，並在2014年獲得工展小姐冠軍。Mangie曾以夏威夷小結他表演自彈自唱 〈月亮代表我的心〉 ，在工展小姐選舉中贏得最具才藝獎。
混血Mangie Lo身材勁爆派福利
Mangie 是ViuTV 2020年探靈真人騷節目《鬼同妳上位》八位美女參賽者其中之一 ，最後奪得「靈異小姐冠軍」，為上位博到盡，半夜三丶四點穿著性感服裝四出探靈，作為中工展小姐出身，當時以原名羅翠雯（Mangie），有機會上電視節目的她直言驚驚，但都要頂硬上！
賭命夫妻｜PTGF Mangie
Mangie在《賭命夫妻》也有飾演其中一位PTGF引誘人夫，成為一時話題：
常見問題
《瘋火與膠七》主持有哪幾位？
《瘋火與膠七》由七仙羽師傅與火火合作，另外還有年輕隊友Sica 何洛瑤、劉兆豐、Mangie 羅曼菲及⋯⋯按此看詳情
《瘋火與膠七》共有多少集？
《瘋火與膠七》承接《GO！執！事務所》之後逢星期一至五晚11點播放，頭十集內容關於⋯⋯按此看詳情