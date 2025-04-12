港大醫學院舉辦全港首個「健康創科盃」 逾500中學師生智鬥AI醫療創新
年輕「科學人才」匯聚 運用AI破解醫學難題
比賽以「智能大數據醫學應用」為主題，希望提高各界關注未來AI與醫學科技發展趨勢，利用大數據分析解決醫學議題。參賽的中四、中五同學不僅設計出專業的學術海報，更在展覽現場自信地向醫學院教授評判團隊，講解他們的構思——從AI輔助診斷到數據驅動的疾病預防，年輕人的創意獲評審高度讚賞。
從理論到實踐 頂尖導師領航科研夢
AI近年掀起全球熱話，在醫學界影響更是無遠弗屆。香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授在活動上表示：「年輕人就是香港的未來，我們特此舉辦首個全港性大型中學醫學創新比賽，希望鼓勵本港中學生發揮創意、善用科技，並培養他們對現實生活中健康議題的關注。我很高興今日見到參賽同學用心為演講做好準備，相信他們亦感受到學校老師和校長的大力支持。與此同時，我們亦衷心感謝中聯辦及教育局的鼎力支持。」
劉教授高度讚揚同學的出色表現：「我亦很高興今天的初賽隊伍，水平和質素甚高，比賽開始數小時前已經在加緊綵排，專注每一細節。各合辦機構對參賽作品創意都感到喜出望外，甚至已經在討論舉辦下屆賽事安排。」在聽取同學參賽建議細節時，劉教授更讚嘆同學們的想法既有科學嚴謹性，又切合社會需要，充分展示香港下一代科研人才的潛力。評審團在評核參賽隊伍作品的同時，不但了解學生的設計理念，亦同時給予意見及鼓勵，幫助學生更進一步。
這次初賽只是個起點，成功晉級的隊伍將直接進入決賽。劉教授續說：「醫學院來自不同學系和醫學範疇的教授導師，將為入選隊伍作一對一指導，加深隊伍對所選主題的了解，同時助他們將創意轉化成為可行方案。」他強調，計劃能讓中學生提前體驗大學研究生活，「這或許就是未來醫學研究專家的啟蒙時刻！」
年輕人潛能無窮無盡
比賽評審之一、港大醫學院生物醫學學院賴秀芸教授亦分享：「學生專題研究的構思都非常創新，而且實用性高，遠遠超越我們心目中香港中學生的水平。」她欣喜道，「說不定今天在場的某位同學，十年後會成為改變醫療科技的科學家！無論最終勝負，所有參與者已用行動證明年輕人的創意，就是香港醫療未來的希望。 」
該活動亦開放予公眾參與，不少家長專程到場支持，見證子女的學術成果。一位鼓勵學生參賽的教師感動表示：「看到學生們主動鑽研醫學難題，甚至熬夜完善計劃書，這份熱忱遠超比賽本身意義！」
不止是比賽 更是夢想的孵化器
港大醫學院特意在展場設置互動環節，讓參賽者互相觀摩作品及作科研交流，甚至透過活動結識新朋友，有學生興奮表示：「原來其他團隊用AI分析基因數據的方法很巧妙，我們已經約好比賽後繼續研究！」
隨著初賽結束，晉級隊伍正密鑼緊鼓優化方案為決賽作準備，將於7月12日展示其最後完善的解決方案，三甲隊伍更可參與港大醫學院及瑪麗醫院合辦的暑期課程，親身走進醫院工作前線和實驗室，與醫護團隊交流。