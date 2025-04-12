港大醫學院舉辦全港首個「健康創科盃」　 逾500中學師生智鬥AI醫療創新

由港大醫學院及香港津貼中學議會主辦的全港首個以醫學創新為主題的「香港健康創科盃Hong Kong InnoHealth Cup」海報展示博覽初賽，今午（4月12日）圓滿舉行，全港131支中學隊伍，超過500名中學師生齊集醫學院校園競逐，爭取於7月舉行的10個決賽名額。該比賽亦獲政府中學校長協會、香港補助學校議會和香港直接資助學校議會鼎力支持。

