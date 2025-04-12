港大醫學院舉辦全港首個「健康創科盃」　 逾500中學師生智鬥AI醫療創新

港大醫學院舉辦全港首個「健康創科盃」　 逾500中學師生智鬥AI醫療創新

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由港大醫學院及香港津貼中學議會主辦的全港首個以醫學創新為主題的「香港健康創科盃Hong Kong InnoHealth Cup」海報展示博覽初賽，今午（4月12日）圓滿舉行，全港131支中學隊伍，超過500名中學師生齊集醫學院校園競逐，爭取於7月舉行的10個決賽名額。該比賽亦獲政府中學校長協會、香港補助學校議會和香港直接資助學校議會鼎力支持。

年輕「科學人才」匯聚 運用AI破解醫學難題

比賽以「智能大數據醫學應用」為主題，希望提高各界關注未來AI與醫學科技發展趨勢，利用大數據分析解決醫學議題。參賽的中四、中五同學不僅設計出專業的學術海報，更在展覽現場自信地向醫學院教授評判團隊，講解他們的構思——從AI輔助診斷到數據驅動的疾病預防，年輕人的創意獲評審高度讚賞。

健康創科盃 參賽隊伍需要運用AI大數據解決醫學議題，並以學術海報展示創意理念。（圖片來源：港大醫學院）
參賽隊伍需要運用AI大數據解決醫學議題，並以學術海報展示創意理念。（圖片來源：港大醫學院）

從理論到實踐 頂尖導師領航科研夢

AI近年掀起全球熱話，在醫學界影響更是無遠弗屆。香港大學副校長（健康）兼李嘉誠醫學院院長劉澤星教授在活動上表示：「年輕人就是香港的未來，我們特此舉辦首個全港性大型中學醫學創新比賽，希望鼓勵本港中學生發揮創意、善用科技，並培養他們對現實生活中健康議題的關注。我很高興今日見到參賽同學用心為演講做好準備，相信他們亦感受到學校老師和校長的大力支持。與此同時，我們亦衷心感謝中聯辦及教育局的鼎力支持。」

劉教授高度讚揚同學的出色表現：「我亦很高興今天的初賽隊伍，水平和質素甚高，比賽開始數小時前已經在加緊綵排，專注每一細節。各合辦機構對參賽作品創意都感到喜出望外，甚至已經在討論舉辦下屆賽事安排。」在聽取同學參賽建議細節時，劉教授更讚嘆同學們的想法既有科學嚴謹性，又切合社會需要，充分展示香港下一代科研人才的潛力。評審團在評核參賽隊伍作品的同時，不但了解學生的設計理念，亦同時給予意見及鼓勵，幫助學生更進一步。

這次初賽只是個起點，成功晉級的隊伍將直接進入決賽。劉教授續說：「醫學院來自不同學系和醫學範疇的教授導師，將為入選隊伍作一對一指導，加深隊伍對所選主題的了解，同時助他們將創意轉化成為可行方案。」他強調，計劃能讓中學生提前體驗大學研究生活，「這或許就是未來醫學研究專家的啟蒙時刻！」

年輕人潛能無窮無盡

比賽評審之一、港大醫學院生物醫學學院賴秀芸教授亦分享：「學生專題研究的構思都非常創新，而且實用性高，遠遠超越我們心目中香港中學生的水平。」她欣喜道，「說不定今天在場的某位同學，十年後會成為改變醫療科技的科學家！無論最終勝負，所有參與者已用行動證明年輕人的創意，就是香港醫療未來的希望。 」

該活動亦開放予公眾參與，不少家長專程到場支持，見證子女的學術成果。一位鼓勵學生參賽的教師感動表示：「看到學生們主動鑽研醫學難題，甚至熬夜完善計劃書，這份熱忱遠超比賽本身意義！」

不止是比賽 更是夢想的孵化器

港大醫學院特意在展場設置互動環節，讓參賽者互相觀摩作品及作科研交流，甚至透過活動結識新朋友，有學生興奮表示：「原來其他團隊用AI分析基因數據的方法很巧妙，我們已經約好比賽後繼續研究！」

隨著初賽結束，晉級隊伍正密鑼緊鼓優化方案為決賽作準備，將於7月12日展示其最後完善的解決方案，三甲隊伍更可參與港大醫學院及瑪麗醫院合辦的暑期課程，親身走進醫院工作前線和實驗室，與醫護團隊交流。

圖片來源：港大醫學院

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