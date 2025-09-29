抗老飲食｜101歲婆婆越老越精靈 最愛1種魚抗老降血脂 日踩1小時單車家務靠自己
廣告
台南市後壁鄉一名101歲人瑞曾做義工長達30年，但至99歲「退休」後依然精力充沛，不單每日一早起身會會踩足1小時單車，唱卡拉OK時亦中氣十足，活力老人形象在當地可謂街知巷聞。早前她受訪時就談及養生祕訣，分享自己的最喜愛食物餐單，其中1種魚就屬「必食」。
做足30年義工 長壽秘密竟是「越戰越勇」
綜合台灣傳媒報道，現年101歲、居於台南市的邱蘇品曾擔任義工長達30年，直至99歲，並且是社區的環保義工，帶領居民打掃環境。她在2019年被選為模範環保義工。談起長壽秘訣，邱婆婆自言可能是熱愛工作「越做越勇」。
照顧中風丈夫9年未言倦
年輕時，邱婆婆與丈夫一起務農，從播種到插秧全部親力親為。她憶起第二胎是在甘蔗田裡生產的經歷，感慨萬千。當孩子們長大後，她的丈夫卻在66歲時中風，她獨自照顧老伴9年，從未請傭人幫手。她形容背丈夫上廁所的動作就像孭甘蔗一樣，甚至已成為她生活的一部分。
清晨起床踩足1小時單車
生活習慣方面，邱婆婆每日清晨5點起床，騎著單車巡田，即使田地已有專人打理，她仍忍不住要去看看。她每日都會騎足1小時單車到鎮上看醫生以及取高血壓藥。
飲食簡單隨意 1種魚必食
邱婆婆自言飲食「簡單而隨意」，平日最愛食虱目魚（又稱牛奶魚）及豬肉，煎魚秘訣則是「多油、少鹽」，卻從來不吃保健品。令人意外地，邱婆婆相當喜歡飲手搖飲品，稱「有甜才有滋味」。雖然不識字，但她熱愛旅行，曾出國20多次，足跡遍及日本、大陸和吳哥窟等地。
邱婆婆每月領取7,000台幣（約1,800港元）的老農津貼，金額雖然不多，但對她來說已經足夠；她不習慣家中有外人，因此從來不請工人照顧，家務與下廚都親力親為。閑暇時，她最喜歡到社區中心使用長者設施，並趁機與其他人交流。過年時，四代同堂的場面就讓她感到無比快樂，「隨和樂觀、享受當下」成為邱婆婆的最重要長壽祕訣。
富含優質蛋白 虱目魚有助增進記憶降膽固醇
- 富含優質蛋白質與 Omega-3 脂肪酸，特別適合成長中的孩童及中高齡者，蛋白質易於吸收且不油膩，有助於維持肌肉與器官功能。
- 魚皮含有豐富膠原蛋白，有益皮膚與結締組織；高鋅含量促進蛋白質、碳水化合物與脂肪代謝，維護黏膜健康；維生素B2含量豐富；不飽和脂肪酸DHA和EPA對腦部、眼睛及神經系統有益，並能預防中風與心血管疾病。
- 含有多種胺基酸與鐵質，有助造血與提升免疫力，鈣質及膠質有助骨骼健康，還能預防心血管疾病與眼病。
- 含有EPA、DHA，能降低膽固醇與三酸甘油脂、穩定血壓和抑制血小板凝集，還可增進記憶與維持視力。
- 多元不飽和脂肪酸含量高，脂肪負擔小，適合心血管疾病者，且蛋白質豐富適合肌肉訓練者與牙口退化者。
圖片來源：網上圖片