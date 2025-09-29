抗老飲食｜101歲婆婆越老越精靈 最愛1種魚抗老降血脂 日踩1小時單車家務靠自己

台南市後壁鄉一名101歲人瑞曾做義工長達30年，但至99歲「退休」後依然精力充沛，不單每日一早起身會會踩足1小時單車，唱卡拉OK時亦中氣十足，活力老人形象在當地可謂街知巷聞。早前她受訪時就談及養生祕訣，分享自己的最喜愛食物餐單，其中1種魚就屬「必食」。

