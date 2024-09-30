身體檢查津貼2024｜政府12大體檢津貼一覽 驗血壓/糖尿等 申請方法+資格

在私家醫院或體檢中心做身體檢查收費不菲，但其實政府提供不少資助的身體檢查計劃，《東方新地》日日健康編輯整理出11大政府資助身體檢查津貼項目，包括大腸癌篩查計劃、長者牙科服務資助、婦女健康檢查等，以及有關糖尿病、高血壓等慢性病的篩查計劃，幫助你了解各項計劃的申請資格、資助金額和參加方法，讓你輕鬆獲取政府提供的醫療津貼。

