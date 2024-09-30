身體檢查津貼2024｜政府12大體檢津貼一覽 驗血壓/糖尿等 申請方法+資格
目錄
慢性疾病共同治理先導計劃
醫療費用減免
地區康健中心
衛生署長者健康中心
關愛基金醫療援助項目
大腸癌篩查計劃
子宮頸普查計劃
衞生署婦女健康服務
家計會「婚前檢查」
長者牙科服務資助
家計會「乙型肺炎評估」
政府資助身體檢查津貼｜1. 慢性疾病共同治理先導計劃
「慢性疾病共同治理先導計劃」目的為市民提供便捷的糖尿病及高血壓篩查服務，合資格人士在政府資助下，可自行挑選家庭醫生為他們進行篩查，並在診斷出有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，由家庭醫生繼續為其診治和按臨床診斷處方藥物作長期跟進。
申請條件
- 45歲或以上香港居民
- 未有已知的糖尿病或高血壓病歷
- 已登記加入「電子健康紀錄互通系統」（醫健通），並成為地區康健中心或地區康健站會員
申請方法
在地區康健中心（地址）或地區康健站（地址）報名，職員會向計劃參加者提供參加計劃的家庭醫生名單，讓其根據自己的意願選擇家庭醫生。市民亦可直接在有提供參加者登記服務的家庭醫生診所登記參加計劃，並與該家庭醫生進行配對。
參加者可透過計劃網站一鍵搜索參與計劃家庭醫生名單
資助金額
計劃以共付形式運作，在篩查階段，參加者需支付$120，政府會就相關費用提供一次性$196的資助；在治療階段時，政府就每次診症定額資助$166，參加者須支付的金額由醫生自行釐定，政府建議的共付額為每次$150。血糖偏高人士每年最多可享4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。
如須進行化驗，政府會就每項化驗提供部分資助，計劃參加者只需支付介乎40元至130元的共付額。
計劃詳情：查看慢性疾病共同治理先導計劃官網
政府資助身體檢查津貼｜2. 醫療費用減免
醫管局設有醫療費用減免機制，為有需要的病人提供援助，基本理念是不會有市民因經濟原因而得不到適當的醫療照顧。
申請條件
以下3類人士只須於每次登記求診時通知醫院／診所職員乃「符合醫療費用豁免資格人士」，並出示身份證明文件，職員透過聯機查詢系統確認資格後，即可獲豁免公營醫療服務的收費：
- 綜合社會保障援助受助人
- 長者院舍照顧服務券計劃級別0院舍券持有人
- 75歲或以上長者生活津貼（包括廣東計劃及福建計劃下）受惠人
至於低收入人士、長期病患者及貧困年長病人可向各公立醫院和診所的醫務社會服務部、社署綜合家庭服務中心、保護家庭及兒童服務課或其他指定服務單位申請減免繳費。醫務社工將根據以下標準，評估其資格：
- 病人的每月家庭入息，不超過每月入息中位數的75%
- 病人的家庭資產值低於適用於其家庭人數的指定上限
- 病人的臨床情況
- 病人是否殘疾人士、需供養子女的單親家長，或其他弱勢社群人士等非經濟因素
計劃詳情：查看醫療費用減免計劃官網
政府資助身體檢查津貼｜3. 地區康健中心
地區康健中心以公私合營的方法提供基層醫療服務，政府會為地區康健中心的醫務服務提供津貼。每區的地區康健中心由一間主中心及數間附屬中心組成，團隊包括護士、物理治療師、職業治療師、營養師、藥劑師及社工等，地區康健中心或地區康健站分佈港九新界，可在官網查閱地區康健中心或地區康健站地址。
參加資格
- 持有根據《人事登記規例》（香港法例第177章）所簽發香港身份證或《豁免登記證明書》的人士，或為香港居民的11歲以下兒童；以及
- 同意加入「電子健康紀錄互通系統」的人士都可以登記成為地區康健中心會員。
康健中心服務範圍
康健中心的服務範圍涵蓋4大範圍，包括健康推廣、健康評估、慢性疾病管理及社區復康服務，具體服務如下：
- 健康推廣：健康飲食、運動課程、體重管理、防跌課程/訓練、戒煙輔導、戒酒、睡眠衞生、心理健康
- 健康評估：健康風險評估、糖尿病/高血壓的篩查
- 慢性疾病管理：糖尿病、高血壓、肌肉骨骼問題（腰背痛或退化性膝關節痛症）
- 社區復康服務：髖骨折、急性心肌梗塞後期、中風
康健中心服務流程
地區康健中心收費
醫務諮詢可獲250元津貼，差額由服務使用者繳付；至於其他醫療服務，包括物理治療、職業治療、營養學服務、視光學評估、言語治療、足病診療及醫學化驗服務，病人的自付費用上限則為150元。由醫院管理局轉介參加社區復康計劃的人士，每節服務收費定於100元。中醫治療收費為150元。
申請方法
市民可經所屬地區康健中心登記服務，或透過其他服務單位轉介。
計劃詳情：查看地區康健中心計劃官網
政府資助身體檢查津貼｜4. 衛生署長者健康中心
衛生署轄下有18間長者健康中心，以及18支長者健康外展分隊，為長者提供基層健康護理服務，包括身體檢查、健康輔導、診症以及疫苗接種等。
服務內容及收費
- 一般健康檢查年費：$110
- 乳房 X 光造影檢查：每次$225
- 一般治療：每次$50
- 注射及敷藥：每次$19
非持有香港身份證人士需付額外費用，領取綜援或持有效醫療費減免證書的人士，則可獲豁免收費。
申請方法
年滿65歲或以上的長者，均可申請成為長者健康中心會員，各間長者健康中心的輪候時間不同，可參考衛生署「長者健康中心輪候時間」網頁。
長者可選擇以下其中一種方法遞交申請：
政府資助身體檢查津貼｜5. 關愛基金醫療援助項目
關愛基金為有經濟困難的病人提供藥費津貼及醫療裝置資助，主要涵蓋3大範疇：
- 首階段計劃：涵蓋特定自費癌症藥物，包括治療各類癌症、腫瘤、類風濕性關節炎、異位性皮膚炎、 嚴重牛皮癬的藥物等；
- 「資助合資格病人購買價錢極度昂貴的藥物 (包括用以治療不常見疾病的藥物)」計劃涵蓋的自費藥物，包括治療心肌病變、肌肉萎縮症的藥物等；
- 「資助合資格的公立醫院病人購買指定的用於介入程序及在體內設置的醫療裝置」計劃涵蓋的醫療裝置，包括經皮心室輔助裝置、心臟植入式除顫器等。
申請資格
病人需獲醫管局醫生簽發的藥物臨床指引，並通過由醫務社工負責之經濟審查，而有關之經濟審查是以「家庭」為單位計算。
申請方法
病人可向醫院／診所之醫務社工查詢及辦理申請，亦可由醫生轉介至醫務社工，評估能否符合申請資格。
計劃詳情：查看關愛基金醫療援助項目官網
政府資助身體檢查津貼｜6.大腸癌篩查計劃
政府的「大腸癌篩查計劃」資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民，每兩年在私營機構接受篩查，預防大腸癌。自計劃於2016年推行以來，至去年底約42萬人參與計劃，約2,900人確診大腸癌。
申請資格
- 年滿50至75歲（1948至1974年出生）
- 持香港身份證或豁免登記證明書
- 已加入電子健康紀錄互通系統(www.ehealth.gov.hk)
- 沒有大腸癌症狀、高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查
以上人士可獲政府資助每兩年接受大便隱血測試
資助金額
- 每次診症可獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第二次診症。
- 在計劃下接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助8,500元；若無需切除瘜肉，會獲定額資助7,800元。
- 大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。
- 參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。
參加方法
市民可查看名單可約見基層醫療醫生，簽署同意書後即可獲發測試包，自行採集樣本後再交到指定收集點即可。
篩查流程
政府資助身體檢查津貼｜7.子宮頸普查計劃
子宮頸癌是女性中常見的癌症，政府和醫護界別合作推廣子宮頸篩查，建議25至64歲而曾有性經驗的婦女，都應該定期接受子宮頸篩查，費用只需 $100。
申請資格
- 持香港身份證人士；
- 25歲或以上，並曾有性行為；
- 從未接受全子宮切除手術
申請方法
參加者可致電衞生署家庭健康服務子宮頸普查服務預約服務及資訊熱線3166 6631
計劃詳情：查看子宮頸普查計劃
政府資助身體檢查津貼｜8.衞生署婦女健康服務
衞生署轄下3間婦女健康中心及指定母嬰健康院，為64歲以下婦女提供婦女健康服務，包括與醫護面見作健康風險評估，包括檢查甲狀腺、腹部、乳房、盆腔和聽診心肺、尿液化驗（尿糖、尿蛋白），以及指導「自我乳房檢查」方法等身體檢查。如有需要，醫護人員會安排專科轉介。
服務收費
符合資格人士年費$310，非符合資格人士則為年費$850，每次乳房X光造影檢查則為$225及$510。
婦女也可利用香港大學所開發的乳癌風險評估工具，先行了解個人風險，以便與醫生一起就乳癌預防及篩查作出知情的決定。
參加方法
26歲或以上、或已婚的女性，如有避孕，可毋須預約，直接於服務時間內前往節育指導診所接受護士評估服務。如沒有避孕，須致電 2572-2222 預約。26歲以下的未婚女性，可致電青少年保健中心預約服務。
計劃詳情：查看衞生署婦女健康服務網頁
政府資助身體檢查津貼｜9.家計會「婚前檢查」
家計會的「婚前檢查」服務為準備成家立室的男女，度身訂造身體檢查項目，幫助準新人明瞭雙方的健康狀況，確保知悉雙方有否具傳染性或影響下一代的疾病，以便及早採取有效的治理措施，為即將成立的家庭提供更大保障。
檢查費用
婚前檢查的檢查項目包括乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、精子活動能力及性病等，價格只需 $750 起。
預約方法：婚前檢查預約申請連結
計劃詳情：查看家計會婚前檢查網頁
政府資助身體檢查津貼｜10.長者牙科服務資助
關愛基金為合資格長者，提供8大免費牙科診療服務，包括鑲活動假牙、口腔檢查、洗牙、補牙、脫牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及根管治療（杜牙根）等服務。長者接受所需服務後，無需向參與項目的牙醫支付任何費用，負責推行項目的香港牙醫學會會透過其轄下的項目辦公室直接向提供診療服務的牙醫發放資助。
申請資格
- 最近連續3個月正領取「長者生活津貼」的65歲或以上的受惠人 ；或 正接受社會福利署津助的「綜合家居照顧服務」或「改善家居及社區照顧服務」，並繳付第一級別或第二級別收費的60歲或以上的服務使用者，而又並非綜合社會保障援助受助人
- 從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」項目； 或75歲或以上於5年前或更早之前在項目下曾接受牙科服務的長者
- 從未受惠於衞生署的「長者牙科外展服務計劃」
- 已失去全部或部分牙齒或患有牙疾，而在日常進食或咀嚼食物時遇到困難，並願意接受本資助項目的牙科服 務資助及診療
- 獲參與項目的牙醫，根據香港牙醫學會制訂的指引，評估為需要並適合接受鑲配活動假牙及／或其他牙科診 療服務
申請方法
- 正領取「長者生活津貼」的長者可親身前往任何一間參與項目的地區服務單位辦理申請手續。（帶同香港身份證正本、載有住址的文件和顯示最近連續3個月獲存入津貼金額的銀行戶口文件）
- 正在使用家居照顧服務的合資格長者，可繼續經所屬服務隊申請
計劃詳情：查看計劃官網資料，或致電2525 8198查詢
政府資助身體檢查津貼｜11.家計會「乙型肺炎評估」
據估計，香港約有十分之一人口是乙型肝炎帶菌者，帶菌者應定期進行血液化驗及造影檢查，監察肝臟的情況。
家計會「乙型肝炎評估診所」為乙型肝炎帶菌者提供化驗和跟進服務，並按情況為乙型肝炎患者提供藥物治療。
服務收費
- 專科醫生診症 （乙型肝炎評估）：$400
- 肝功能化驗：$255
- 乙型肝炎抗原化驗：$140
- 乙型肝炎抗體化驗：$140
申請方法
此服務必須經由內部轉介及預約，請致電2919-7721查詢及預約。
計劃詳情：查看家計會乙型肝炎評估計劃網頁
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長者有哪些政府資助的身體檢查服務？
衛生署轄下有18間長者健康中心，以及18支長者健康外展分隊，為長者提供基層健康護理服務，包括身體檢查、健康輔導、診症以及疫苗接種等。
婦女有哪些政府資助的健康服務？
衞生署轄下3間婦女健康中心及指定母嬰健康院，為64歲以下婦女提供婦女健康服務。另外，準備成家立室的男女也可參加家計會的婚前檢查計劃。
家計會「乙型肺炎評估」計劃是甚麼？
家計會「乙型肝炎評估診所」為乙型肝炎帶菌者提供化驗和跟進服務，並按情況為乙型肝炎患者提供藥物治療。