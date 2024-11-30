消委會牛奶｜40款牛奶評測鈣含量可差一倍 高鈣低脂滿分牛奶一覽最平$6.9
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消委會牛奶｜9成牛奶樣本5分總評
消委會是次檢測市面40款牛奶飲品，當中包括聲稱全脂、脫脂及高鈣低脂等牛奶產品，就營養含量（蛋白質、總脂肪和鈣）、安全、衛生及標籤等方面，進行檢測，結果發現各樣本含差異不大，當中9成樣本獲5分總評。
消委會牛奶｜13款高鈣牛奶飲品一覽
牛奶一般被認為含豐富的鈣質，是次檢測40款樣本中，有3成（13款）的鈣含量達到「高鈣」食物水平，即100毫升液體食物含不少於120毫克。
根據中國營養學會的建議，若以鈣含量最高的樣本（每100毫升含239毫克鈣）為例，飲用 1份食用分量（225毫升）便相當於攝入約538毫克鈣，佔每日成人推薦攝入量（800毫克）的67%；而飲用 1份鈣含量最低的 樣本（236毫升）則相當於攝入約 235毫克鈣，佔每日成人推薦攝入量的29%。比較鈣含量最高及最低的樣本，兩者鈣攝取量竟可相差近1.3倍之多！大家選購高鈣牛奶產品時，應同時小心比較其營養標籤。
消委會牛奶｜7款低脂牛奶飲品
牛奶中的脂肪含量亦是不少人關注的健康焦點，在今次檢測中發現有7款屬低脂牛奶產品，而聲稱為「較低脂」牛奶飲品的總脂肪含量能比「低脂」類別的牛奶飲品樣本高出約1倍，大家要仔細看清產品的營養標籤。
「低脂」的定義，是指每100毫升的液體食物含不超過1.5克的總脂肪；而「較低脂」則是一個比較聲稱，只要該產品與一般牛奶飲品相比，總脂肪含量少25%，已屬「較低脂」。
消委會牛奶｜4款牛奶飲品高鈣又低脂 總評滿分
|產品名稱
|售價
|總評
|雀巢牛奶公司高鈣低脂牛奶飲品
|$6.9
|5分
|安怡高鈣低脂牛奶飲品
|$18.9
|5分
|大公司高鈣低脂牛奶飲品
|$19.9
|5分
|蒙牛低脂高鈣奶類飲品
|$34.9
|5分
消委會牛奶｜飲用及儲存牛奶6大注意事項
1.仔細查看包裝
購買時，除看清楚包裝上的產品描述、配料/成分及營養標籤外，亦要小心查看包裝是否完整及有否滲漏，以及食用期限有否過期。
2.年紀的考量
成人及長者可選擇低脂或脫脂的高鈣牛奶或牛奶飲品，至於長期病患者及有特別營養需要的人士，應先諮詢醫生及營養師的意見。
3.儲存方法
牛奶儲存不當容易變壞，巴士德消毒法處理的牛奶及牛奶飲品應儲存在4℃或以下，而未開封的經超高温處理方法處理的，則可儲存在室温陰涼的地方，避免陽光直射。未飲完的應按產品標示冷藏。
4.盡快飲用
5.腸胃對温度較敏感人士
腸胃對於温度比較敏感的人士可先用熱水座暖牛奶才飲用，而座暖後的牛奶應立即飲用完畢，切勿再次冷藏，以免滋生細菌。
*資料取自消委會第537期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變
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每日應攝取多少鈣質才足夠？
中國營養學會的建議，成人每日鈣質推薦攝取量為800毫克，停經後的女性以及老人每日則為1000毫克。
乳糖不耐症人士應如何飲用牛奶？
由於他們天生製造乳糖酶（lactase）的能力較弱，若進食超過其腸臟能消化的乳糖分量，有可能出現腸胃脹氣、腹痛及肚瀉的情況。他們可選擇低乳糖或無乳糖配方的牛奶飲品，避免因進食過多乳糖而引致不適。
全脂奶、脫脂奶及牛奶飲品，那類蛋白質含量較多？
經過消委會檢測市面上40款牛奶和牛奶飲品，結果顯示全脂奶、脫脂奶及牛奶飲品類別樣本，平均蛋白質含量分別為3.5克、3.4克及3.3克，分別並不大。