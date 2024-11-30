消委會牛奶｜40款牛奶評測鈣含量可差一倍 高鈣低脂滿分牛奶一覽最平$6.9

消委會牛奶｜40款牛奶評測鈣含量可差一倍 高鈣低脂滿分牛奶一覽最平$6.9

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【消委會牛奶/消委會/牛奶/測試結果/高鈣/低脂/推介/推薦】消委會曾檢測市面40款牛奶飲品，發現9成樣本獲5分總評，大家可放心飲用。今次檢出13款高鈣及7款低脂的牛奶飲品，有4款均於這兩個類別榜上有名，其中1款更只售$6.9，性價比最高。

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消委會牛奶｜9成牛奶樣本5分總評

消委會是次檢測市面40款牛奶飲品，當中包括聲稱全脂、脫脂及高鈣低脂等牛奶產品，就營養含量（蛋白質、總脂肪和鈣）、安全、衛生及標籤等方面，進行檢測，結果發現各樣本含差異不大，當中9成樣本獲5分總評。

消委會牛奶｜13款高鈣牛奶飲品一覽

牛奶一般被認為含豐富的鈣質，是次檢測40款樣本中，有3成（13款）的鈣含量達到「高鈣」食物水平，即100毫升液體食物含不少於120毫克。

根據中國營養學會的建議，若以鈣含量最高的樣本（每100毫升含239毫克鈣）為例，飲用 1份食用分量（225毫升）便相當於攝入約538毫克鈣，佔每日成人推薦攝入量（800毫克）的67%；而飲用 1份鈣含量最低的 樣本（236毫升）則相當於攝入約 235毫克鈣，佔每日成人推薦攝入量的29%。比較鈣含量最高及最低的樣本，兩者鈣攝取量竟可相差近1.3倍之多！大家選購高鈣牛奶產品時，應同時小心比較其營養標籤。

消委會牛奶｜7款低脂牛奶飲品

牛奶中的脂肪含量亦是不少人關注的健康焦點，在今次檢測中發現有7款屬低脂牛奶產品，而聲稱為「較低脂」牛奶飲品的總脂肪含量能比「低脂」類別的牛奶飲品樣本高出約1倍，大家要仔細看清產品的營養標籤。

「低脂」的定義，是指每100毫升的液體食物含不超過1.5克的總脂肪；而「較低脂」則是一個比較聲稱，只要該產品與一般牛奶飲品相比，總脂肪含量少25%，已屬「較低脂」。

1.消委會牛奶｜低脂之選蘭特超高溫消毒低脂牛奶 $26.7

消委會牛奶 蘭特超高溫消毒低脂牛奶，總脂肪：0.5克/100毫升，標示重量：1000毫升，售價：$26.7（圖片來源：網上圖片）
蘭特超高溫消毒低脂牛奶，總脂肪：0.5克/100毫升，標示重量：1000毫升，售價：$26.7（圖片來源：網上圖片）

2.消委會牛奶｜低脂之選北海道乳業北海道函館低脂肪牛乳飲料 $47.9

消委會牛奶 北海道乳業北海道函館低脂肪牛乳飲料，總脂肪：0.9克/100毫升，標示重量：1000毫升，售價：$47.9（圖片來源：網上圖片）
北海道乳業北海道函館低脂肪牛乳飲料，總脂肪：0.9克/100毫升，標示重量：1000毫升，售價：$47.9（圖片來源：網上圖片）

3.消委會牛奶｜低脂之選 雀巢牛奶公司 高鈣低脂牛奶飲品 $6.9

消委會牛奶 雀巢牛奶公司 高鈣低脂牛奶飲品，總脂肪：1.0 克/100毫升，標示重量：236毫升，售價：$6.9（圖片來源：網上圖片）
雀巢牛奶公司 高鈣低脂牛奶飲品，總脂肪：1.0 克/100毫升，標示重量：236毫升，售價：$6.9（圖片來源：網上圖片）

4. 消委會牛奶｜低脂之選 綠田源低脂奶類飲品 $28

消委會牛奶 綠田源低脂奶類飲品，總脂肪：1.1克/100毫升，標示重量：946毫升，售價：$28（圖片來源：網上圖片）
綠田源低脂奶類飲品，總脂肪：1.1克/100毫升，標示重量：946毫升，售價：$28（圖片來源：網上圖片）

5.消委會牛奶｜低脂之選 蒙牛低脂高鈣奶類飲品 $34.9

消委會牛奶 蒙牛低脂高鈣奶類飲品，總脂肪：1.2克/100毫升，標示重量：250毫升 x 6盒，售價：$34.9（圖片來源：網上圖片）
蒙牛低脂高鈣奶類飲品，總脂肪：1.2克/100毫升，標示重量：250毫升 x 6盒，售價：$34.9（圖片來源：網上圖片）

6.消委會牛奶｜低脂之選 安怡高鈣低脂牛奶飲品 $18.9

消委會牛奶 安怡高鈣低脂牛奶飲品，總脂肪：1.4克/100毫升，標示重量：250毫升，售價：$18.9（圖片來源：網上圖片）
安怡高鈣低脂牛奶飲品，總脂肪：1.4克/100毫升，標示重量：250毫升，售價：$18.9（圖片來源：網上圖片）

7.消委會牛奶｜低脂之選 大公司高鈣低脂牛奶飲品 $19.9

消委會牛奶 大公司高鈣低脂牛奶飲品，總脂肪：1.5克/100毫升，標示重量：1000毫升，售價：$19.9（圖片來源：網上圖片）
大公司高鈣低脂牛奶飲品，總脂肪：1.5克/100毫升，標示重量：1000毫升，售價：$19.9（圖片來源：網上圖片）

消委會牛奶｜4款牛奶飲品高鈣又低脂 總評滿分

產品名稱 售價 總評
雀巢牛奶公司高鈣低脂牛奶飲品 $6.9 5分
安怡高鈣低脂牛奶飲品 $18.9 5分
大公司高鈣低脂牛奶飲品 $19.9 5分
蒙牛低脂高鈣奶類飲品 $34.9 5分

消委會牛奶｜飲用及儲存牛奶6大注意事項

1.仔細查看包裝

購買時，除看清楚包裝上的產品描述、配料/成分及營養標籤外，亦要小心查看包裝是否完整及有否滲漏，以及食用期限有否過期。

2.年紀的考量

成人及長者可選擇低脂或脫脂的高鈣牛奶或牛奶飲品，至於長期病患者及有特別營養需要的人士，應先諮詢醫生及營養師的意見。

3.儲存方法

牛奶儲存不當容易變壞，巴士德消毒法處理的牛奶及牛奶飲品應儲存在4℃或以下，而未開封的經超高温處理方法處理的，則可儲存在室温陰涼的地方，避免陽光直射。未飲完的應按產品標示冷藏。

4.盡快飲用

牛奶及牛奶飲品開封後應盡快飲用。

5.腸胃對温度較敏感人士

腸胃對於温度比較敏感的人士可先用熱水座暖牛奶才飲用，而座暖後的牛奶應立即飲用完畢，切勿再次冷藏，以免滋生細菌。

6.環保因素

部分紙包飲品包裝上印有一個樹木圖案標籤，代表製造包裝所使用的紙張來自被認可為受到良好管理的森林，以支持森林可持續發展。

消委會牛奶 奶類及奶類飲品的熱處理方法及相關的微生物標準。(圖片來源：消委會）
奶類及奶類飲品的熱處理方法及相關的微生物標準。(圖片來源：消委會）

*資料取自消委會第537期《選擇》月刊，產品品質及售價或有變

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每日應攝取多少鈣質才足夠？

中國營養學會的建議，成人每日鈣質推薦攝取量為800毫克，停經後的女性以及老人每日則為1000毫克。

乳糖不耐症人士應如何飲用牛奶？

由於他們天生製造乳糖酶（lactase）的能力較弱，若進食超過其腸臟能消化的乳糖分量，有可能出現腸胃脹氣、腹痛及肚瀉的情況。他們可選擇低乳糖或無乳糖配方的牛奶飲品，避免因進食過多乳糖而引致不適。

全脂奶、脫脂奶及牛奶飲品，那類蛋白質含量較多？

經過消委會檢測市面上40款牛奶和牛奶飲品，結果顯示全脂奶、脫脂奶及牛奶飲品類別樣本，平均蛋白質含量分別為3.5克、3.4克及3.3克，分別並不大。

圖片來源：網上圖片、消委會資料或影片來源：消委會

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