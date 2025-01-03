消委會月刊即日起免費下載｜40類食品五星品牌一覽 避開致癌/致敏陷阱
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【消委會食油評測】
東地整合精華：消委會食油｜6成食油驗出致癌物塑化劑 21款5星滿分最平只需$50
【消委會即食麵評測】
東地整合精華：消委會即食麵｜9成驗出潛在致癌物 7款4星或以上最平$4/包
【消委會米製麵食評測】
東地整合精華：消委會米製麵食｜26款米製麵食含重金屬增患癌風險 12款滿分米粉米線河粉 最平$3.5
【消委會餅乾評測】
東地整合精華：消委會餅乾｜60款餅乾含基因致癌物 12款高分餅乾一覽最抵食$12
【消委會牛奶評測】
東地整合精華：消委會牛奶｜40款牛奶評測鈣含量差一倍 最平高鈣低脂只售$6.9
【消委會杞子評測】
東地整合精華：消委會杞子｜27款驗出重金屬/除害劑 15款高分枸杞子$27/包營養高
【消委會維他命C精華評測】
東地整合精華：消委會維他命C精華｜7款含限用香料致敏物 4款獲5星好評最平$101
【消委會火腿火雞片評測】
東地整合精華：消委會火腿火雞片｜30款火腿火雞片9成高鈉 7款安全獲高分最平$22.9
【消委會意粉評測】
東地整合精華：消委會乾意粉全部驗出昆蟲碎片｜測35款中6成半可致兒童噁心/嘔吐/腹瀉/腹痛 14款或增患癌風險
【消委會咖啡評測】
東地整合精華：消委會咖啡測試｜超過9成樣本含致癌物 7款5星滿分咖啡UCC、馬莎上榜
【消委會臘腸評測】
臘腸逾8成 脂、鈉、糖 「3高」 部分含禁用染色料、塑化劑超標
【消委會朱古力評測】
純黑、牛奶朱古力號外！ 可可、重金屬、脂肪、糖大檢閱
【消委會醃菜評測】
包裝醃菜乳酸菌含量極參差 8成半高鈉 昆蟲屑多檢出
【消委會瓶裝水評測】
30款瓶裝水口味、礦物、安全檢測
【消委會啤酒評測】
首測啤酒 飲1罐1碗飯熱量? 暈嘔皆因生物胺?
【消委會芝麻油評測】
東地整合精華：消委會芝麻油/粉/醬｜ 4款芝麻產品塑化劑超標損肝腎 17款滿分芝麻油/粉 最平$14.9
【消委會花生醬評測】
20款花生醬測試 多「脂」但有「營」？
【消委會肉乾肉鬆評測】
肉乾肉鬆高糖高鈉 13款更檢出污染物或致癌物
【消委會雞精評測】
保健「雞精」真係「補」？ 15款營養值、性價比逐樣睇
【消委會魚油補充劑評測】
食魚油補充劑 吸收好脂肪和有害污染物？
【消委會牛油評測】
脂肪？致癌物？天然牛油、人造牛油、塗抹醬點揀好？
【消委會香腸評測】
香腸健康陷阱零容忍！ 5款檢出PAHs、SEM
【消委會牛丸評測】
牛丸有豬肉？首測60款肉丸基因 小心高鈉高脂
【消委會花生堅果評測】
33款花生堅果營養大檢閱 控制食量免墮高脂陷阱
【消委會水果乾評測】
6類水果乾大測試 含抗氧化多酚但高糖 怎麼辦？
【消委會芝士評測】
「芝」味背後雖含高鈣、高蛋白質 但潛藏高脂、高鈉陷阱
【消委會素菜評測】
99款素菜總脂肪及鈉含量差異大 芋頭魚最高脂 素漢堡包最高鈉
【消委會蛋糕評測】
59款蛋糕高糖或高脂 工業生產反式脂肪含量要留神
【消委會乾香料評測】
37款乾香料中兩成檢出霉菌毒素 1款咖喱粉超出法例要求
【消委會甜味飲品評測】
51款甜味飲品大檢測 暗藏高糖或甜味劑的健康風險
【消委會奶粉評測】
嬰兒奶粉大檢測 9款驗出污染物及基因致癌物
【消委會罐頭魚評測】
東地整合精華：消委會罐頭魚｜46款罐頭魚含重金屬/致癌物 20款獲評滿分安全最平$11.9
【消委會雪糕評測】
滋味雪糕如何選擇？ 不同味道糖分與總脂肪高低懸殊
【消委會能量棒評測】
能量棒及小食棒高糖高脂 小心越食越肥
【消委會食鹽評測】
逾6成食鹽檢出金屬污染物 兩成海鹽檢出微塑膠
【消委會燒味評測】
紅腸、燒肉、叉燒含高鈉 最高鈉燒肉食一餐已超每日限量
【消委會香料評測】
15款香料驗出致癌黃曲霉毒素 2款豆蔻粉含量超法例要求
【消委會蔬菜脆片評測】
比較基因致癌物「丙烯酰胺」含量 蔬菜脆片比薯片高逾1倍
【消委會雞批評測】
牛油蛋糕、雞批及酥皮湯反式脂肪達上限約50％至80％
【消委會吞拿魚刺身評測】
10款吞拿魚刺身甲基汞超出法例標準 2款刺身發現寄生蟲
【消委會茶飲評測】
流行茶類飲品 — 5款糖分超一日上限！
【消委會曲奇評測】
賀年選購曲奇、蝴蝶酥、蛋卷 多款驗出污染物及基因致癌物！
【消委會麵包評測】
食1個麵包攝取鈉/脂肪最高可達每日限量約3成！
【消委會維他命補充劑評測】
76款維他命補充劑大檢閱 9款建議攝入量達每日上限
【消委會豆腐評測】
40款豆腐只有2款驗出屬「高鈣」 僅四分一為「低脂」食品
【消委會蜂蜜評測】
13款蜂蜜驗出抗生素或除害劑 麥蘆卡蜜抗菌活性高但價錢參差