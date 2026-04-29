禽流感｜港大研發AI系統分析病毒基因　識別高風險病毒提前預測大流行

港大醫學院今日（29日）公布，研究團隊成功開發嶄新人工智能系統，可透過分析甲型流感病毒基因組，預測病毒在哺乳動物間持續傳播的潛在風險。研究發現，當病毒基因中的鳥嘌呤（G）或胞嘧啶（C）相關含量降低，或代表病毒較有機會適應哺乳動物，甚至增加感染人類的風險。

