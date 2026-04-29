禽流感｜港大研發AI系統分析病毒基因 識別高風險病毒提前預測大流行
流感病毒有不同類型，如常見於禽鳥的甲型流感病毒（禽流感），有可能感染其他動物，包括哺乳動物及人類。一旦禽流感病毒成功適應哺乳動物體內環境，甚至具備人傳人的能力，便有可能引發流感大流行，對公共衞生構成重大威脅。
港大醫學院研究團隊今次透過大量基因數據分析，嘗試找出甲型流感病毒由禽類傳播至哺乳動物，甚至人類的關鍵線索，並建立可用於風險評估的人工智能工具。
以基因特徵區分高風險病毒
研究由港大醫學院公共衞生學院副教授林讚育教授帶領。團隊分析大量甲型流感病毒基因數據，比較不同病毒譜系的基因組特徵，並將病毒分為兩大類：一類主要在禽類中傳播，只偶爾感染哺乳動物；另一類則能在哺乳動物中持續傳播。
研究發現，能在哺乳動物中持續傳播的病毒譜系，其最早期病毒株已呈現較低的GC相關含量。研究團隊認為，這項基因特徵可能在病毒跨物種適應過程中扮演重要角色，促進甲型流感病毒在哺乳動物中持續傳播。
近期備受關注的H5病毒株，特別是高致病性2.3.4.4b譜系，在多宗感染水貂、狐狸和人類的個案中，同樣出現GC相關含量下降。研究團隊認為，該譜系具有較高潛在風險演變為人類流感，應列為高風險病毒，並建議採取更嚴格監測及預防措施。
研發AI分析器助預警「大流行」
基於上述發現，研究團隊開發一款機器學習分類器，透過分析甲型流感病毒基因組，預測病毒在哺乳動物間持續傳播的潛在風險。團隊建議，未來可將GC相關基因組特徵納入流感大流行風險評估體系，以提升早期識別高風險病毒株的能力。
林讚育表示，自2021年以來，從禽類傳播至人類及其他哺乳動物的高致病性H5甲型流感病毒零星感染個案顯著增加，當中相當多與2.3.4.4b譜系病毒有關，近期更出現感染乳牛的個案。
他指出：「在眾多主要於禽類傳播的甲型流感病毒中，哪些病毒能夠適應並在哺乳動物中持續傳播，至今仍未完全釐清，但這卻是一個重大的公共衞生問題。」
林讚育強調，引入更完善的風險評估方法，包括將GC相關基因組特徵納入評估框架，有助加強流感監測，並及早識別高風險病毒。一旦病毒出現感染人類的早期跡象，公共衞生部門亦可更快採取行動，控制潛在疫情。
研究團隊認為，這項人工智能系統可為未來流感監測及大流行風險評估提供新工具，協助科研及公共衞生界更早掌握高風險病毒株的變化，從而提升防疫部署的前瞻性。相關研究已刊登於《Nature Microbiology》。