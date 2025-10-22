長壽養生｜每周睇症行路毋須拐杖 百歲女醫生分享3大養生法 必食4種蔬菜每日必做1事防失智

日本《讀賣新聞》近日報導了一位來自和歌山縣的傳奇人物，百歲高齡的女醫生笠松光至今仍在為當地居民提供醫療服務。對於養生祕訣，她將長壽歸功於多食蔬菜，其中有4種菜更是經常食用。另外她每日都會花1個小時做「1件事」以預防失智症。

