長壽養生｜每周睇症行路毋須拐杖 百歲女醫生分享3大養生法 必食4種蔬菜每日必做1事防失智
百歲人瑞行醫80年 每周睇症3日仍精力充沛
在和歌山灣的笠松醫院，百歲醫生笠松輝每周三天為病人看診。身穿白袍的她總是面帶微笑地與病人交談，並細心查看病歷。該醫院成立於1909年，而笠松婆婆已在此工作約80年，其行醫信念是：「傾聽病人的心聲是最好的做法。」
笠松醫院由笠松輝的父親創立，現由68歲的兒子聰史（Satoshi）擔任院長，61歲的媳婦瞳美（Hitomi）負責護理部門。夫妻二人對這位百歲醫生讚不絕口，並對她充滿信任。聰史表示：「她擅長營造輕鬆愉快的氛圍，病人非常依賴她。」而瞳美則補充道：「她甚至會談論一些瑣碎的事情，這似乎能夠減輕病人的心理壓力。」
據日本厚生勞動省統計，截至2022年底，約有34萬名醫生向政府報告當時的狀況，其中有86位醫生年齡在98歲及以上。
求學時期正值二戰 苦心讀醫盼自食其力
笠松輝於1925年生於和歌山縣紀之川市，是家中五兄弟姊妹中最小的一位。她選擇成為醫生，是因為在女子高中就讀時正值二戰期間。由於許多婦女在戰爭中失去丈夫，笠松的父親就建議她學會自食其力。笠松其後努力學習，於1948年考獲醫生執照。24歲時，她嫁予一名骨科醫生，與丈夫共同經營笠松醫院，養育三個孩子。
行醫之餘再讀廚 親自為病人煮健康餐
笠松指她有時一天最多為120名病人睇症，甚至經常要捱夜為病人做手術。隨著醫院接收更多住院病人，她在30多歲時考取了廚師執照，以便親自為病人準備餐食。即使曾罹患癌症住院，康復後後她依然精力充沛地工作。她將自己的長壽歸功於健康飲食，特別是多吃蔬菜如菠菜、西蘭花、椰菜及秋葵，這些食物有助於降低血糖。笠松的丈夫於2012年離世，享年91歲，其後笠松就獨居於醫院旁的家中至今。
日花1小時玩數字解謎預防失智
即使年逾百歲，笠松依然可以不依賴拐杖走路，並於鄰居的幫助下保持身心健康。她的日常休閒活動包括解數字謎題，這是她預防失智症的方法之一，每日只需花1、2小時就可以保持腦袋靈活。笠松的另一愛好是彈鋼琴。受丈夫啟發，她從70歲開始學習鋼琴，並能熟練彈奏《月亮河》等曲目。她每周仍上課，持續練習貝多芬的《給愛麗絲》，甚至與年輕人一起舉辦獨奏會。此外，她也利用空閒時間閱讀醫學會的資料，更新自己的醫學知識，目前尚無退休計劃。