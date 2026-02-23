健康減肥｜飯前1個步驟如天然減肥針 研究揭12星期減4.4磅 健康無副作用中老年人都適用
過年大吃大喝、「增磅」難免。近年不少人透過打「瘦瘦針」來抑制食慾以達到減肥效果，但其缺點是費用高昂，且停藥後容易復胖。台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘就分享一款「平價瘦瘦針」，天然健康之餘亦可提升代謝，就連中老年人都可以輕鬆減去2公斤。
三餐前30分鐘飲500毫升水 12星期大減2KG
台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於Facebook撰文指出，不少病人都好奇飯前飲水瘦身是否真有科學根據。錢醫生就指自方法其實「真的有效」，而且箇中原理其實與現時炙手可熱的「瘦瘦針」（GLP-1）有異曲同工之妙。他引述《Obesity》醫學期刊內一項經典研究指出，中老年超重或肥胖的受試者，在三餐前30分鐘飲用500毫升清水，12星期後相比起對照組平均多減去約2公斤體重。
飲水減肥2大科學機制
錢醫生進一步解釋，飯前飲水減肥並非單純心理作用，背後隱藏了兩大科學機制：
- 物理性飽足：當水分撐起胃部空間，便會觸發神經訊號向大腦傳遞飽足感，從而令該餐的熱量攝取量明顯減少
- 提升代謝：在飲水後約30至40分鐘，人體的基礎代謝率最高可提升約30%。
飯前飲水瘦身 機制與打瘦瘦針相似
錢醫生進一步解釋，「飯前喝水」其實是在模擬一種天然的生理回饋，甚至可從兩大面向，對比它與GLP-1藥物非常相似的機制路徑：
- 藥理：大熱的GLP-1類藥物走的是「生物化學路徑」，它除了向大腦發出不餓的訊號外，同時還會「延緩胃排空」，令食物逗留於胃部的時間變得更長。
- 機制：「飯前喝水」主要是靠「物理性撐大」，當500毫升水進入胃部，會啟動胃壁上的牽張感受器，並透過迷走神經告訴大腦「肚子已經有東西」，這能讓你用餐時更快達到飽足的臨界點。
掌握飯前飲水3大原則
儘管兩者強度有別，但靠飲水獲取飽足感來忘掉飢餓，無疑是最廉價且無負擔的預熱機制，能有效阻斷過度進食的衝動。不過飲水雖然好處多，錢醫生亦建議大家要好好掌握「30、溫、適量」三大原則：
- 因人而異：若您本身有胃酸倒流、慢性腎臟病或心臟衰竭，飲水量與時間請務必先諮詢醫生，以免對器官造成額外負擔。
- 溫度：建議飲暖水，以減少對腸胃造成過度冷熱刺激。
- 時間：於飯前30分鐘飲水最為理想。因為水分在胃部排空速度較快（約20至60分鐘），太早飲的話水已排空，太晚飲則趕不及撐大胃部；此外，應避免邊食飯邊大量飲水，以免稀釋胃酸，影響正常消化。
錢政弘醫師最後總結，減重不一定要盲目追求昂貴藥物，大家大可善用身體天然的「牽張反射」，由「飯前兩杯水」的微小習慣開始做起，再配合高蛋白、高纖等飲食結構，這便是最簡單的科學瘦身法。