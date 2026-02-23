健康減肥｜飯前1個步驟如天然減肥針 研究揭12星期減4.4磅 健康無副作用中老年人都適用

過年大吃大喝、「增磅」難免。近年不少人透過打「瘦瘦針」來抑制食慾以達到減肥效果，但其缺點是費用高昂，且停藥後容易復胖。台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘就分享一款「平價瘦瘦針」，天然健康之餘亦可提升代謝，就連中老年人都可以輕鬆減去2公斤。

