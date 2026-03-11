白頭髮｜未到40歲有白髮未必是遺傳 6大營養素助頭髮白變黑 營養師教3大方法毛囊恢復健康

不少人明明還未到40歲，頭上卻已經冒出礙眼的白頭髮，第一時間往往無奈地以為是「初老」現象或家族遺傳。台灣營養師廖欣儀指出，年紀輕輕就長出白髮，未必完全歸咎於老化或遺傳，很大機會是身體缺乏了6大關鍵營養素，導致細胞沒有穩定代謝所致。

