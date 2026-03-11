白頭髮｜未到40歲有白髮未必是遺傳 6大營養素助頭髮白變黑 營養師教3大方法毛囊恢復健康
不少人明明還未到40歲，頭上卻已經冒出礙眼的白頭髮，第一時間往往無奈地以為是「初老」現象或家族遺傳。台灣營養師廖欣儀指出，年紀輕輕就長出白髮，未必完全歸咎於老化或遺傳，很大機會是身體缺乏了6大關鍵營養素，導致細胞沒有穩定代謝所致。
毛囊黑色素「停工」 新頭髮一生就白
廖欣儀日前在其 Facebook 專頁「欣儀的營養聊天室」發文拆解白髮成因。她解釋人類頭髮的顏色其實來自毛囊中的黑色素。而黑色素的生成過程就如同一間精密運作的工廠，它需要「足夠的原料、酵素及穩定細胞代謝」來維持生產。只要這三環當中任何一環出現短缺或異常，新長出來的頭髮便可能因為缺乏色素而變白。
缺6大營養素可致早發性白髮
廖欣儀提到，若在40歲前便出現白頭髮，極可能與日常飲食中缺乏以下6大營養素息息相關：
- 鋅：具有活化黑色素細胞的神奇作用，能幫助體內的酪胺酸酶順利運作；同時能分解過氧化氫，發揮清除體內自由基（破壞細胞的元兇）的作用。
- 維他命B12：直接參與了黑色素的製造過程。營養師特別提醒素食者需多加留意，早期白髮往往與缺乏這項營養素有密切關係。
- 鐵質：缺鐵會嚴重影響毛囊的供氧與代謝能力，當毛囊處於「缺氧」狀態時，其運作功能便可能大幅下降。
- 蛋白質（酪胺酸）：酪胺酸正是製造黑色素的最基本「原料」。若長期攝取不足，便會直接導致停產，嚴重影響色素生成。
- 葉酸：主要參與身體的細胞分裂過程，是維持毛囊整體健康不可或缺的核心元素。
- 銅：作為黑色素生成酵素的「輔因子」（Cofactor），一旦缺乏銅，黑色素合成的效率就會大打折扣。
白變黑仍有希望？視乎一個關鍵因素
到底長出來的白頭髮還能不能夠恢復烏黑？廖欣儀在提醒，遺傳確實是導致白髮的主要因素之一。若果是因為毛囊真正老化，已經變白的頭髮通常「不會再變黑」。但她指大家其實毋須灰心，因白髮問題如果是因為工作壓力過大、營養不足或暫時性疾病所導致的「假性老化」，只要及早調整生活作息、積極舒壓，並補充足夠的上述營養素後，毛囊恢復健康，新長出來的頭髮還是有可能恢復黑色。