養生飲食｜110歲翁骨齡僅80歲 每朝必做1件事強健骨骼 飲食簡單1款湯每日都飲
居於杭州蕭山馬德本先生年屆110歲，卻依然精神奕奕、思維敏捷。他是杭州最年長的三位百歲人瑞之一，其行動自如、記憶力驚人，甚至在醫院檢查時被告知「骨齡只有80歲」。對於他來說，長壽並非什麼祕訣，而是長年規律生活和樂觀心態的自然結果。
每天早晨規律散步
據內地傳媒《都市快報橙柿互動》報導，馬德本每天早上9點出門散步，這已成為他的日常習慣。雖然身形瘦削，但他行動穩健。目前，他住在八堡家園，由子女輪流照顧，這幾天由二兒子一家負責。孫女馬軍飛笑著說：「爺爺的房間位於一樓和二樓之間，只需上半層樓梯，非常方便。」
手藝精巧 全屋傢俬自己整
馬德本於1916年出生於蕭山，早年接受私塾教育，能讀能寫。年輕時曾在機械廠工作，廠關閉後便回鄉自學木工、泥工，他的櫃子、板凳、灶台皆出自自己之手，村民都稱他「馬師傅」，1950年代末更被評為杭州市勞模。即使年過八旬，他仍樂於幫鄰居修補；到90歲時，看到哪家裝修還會過去「指導」幾句。孫女形容他最大的特質是「包容」，對人不計較，對事不動怒，「爺爺常說『吃虧是福』，從來沒和人紅過臉」。
除勤勞與「好脾氣」，馬德本也熱愛生活。過去家門外有一片花圃，菊花、月季開得燦爛；如今雖不再種花，他依然保持兩個愛好：看電視及八卦聊天。每天早上6、7點起床，吃過早飯後出門散步，回家就與家人或街坊聊天，相當活躍。
午餐必食雞蛋羹配3物
馬德本每日固定11點半吃午餐，最愛菜式是一碗雞蛋羹配豆腐、南瓜、魚肉等軟食。孫女笑言「前幾年他還能啃螃蟹，連殼都不放過，現在吃得少了。」午睡後，他會繼續「煲劇」，亦經常與家人討論劇情。晚飯後是馬德本每日最放鬆的時間，他習慣坐在梳化上看電視，其睡房床頭幾乎沒有藥瓶，除了降血壓藥與維生素，只有一瓶枇杷糖漿用來潤喉。
如今，馬德本的生活依舊平靜而有節奏。清晨散步、午飯雞蛋羹、晚間電視劇，是他每天不變的三件事。有人問他長壽祕訣，他只是笑著擺手：「沒什麼訣竅，開心就好。」
