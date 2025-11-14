養生飲食｜110歲翁骨齡僅80歲 每朝必做1件事強健骨骼 飲食簡單1款湯每日都飲

居於杭州蕭山馬德本先生年屆110歲，卻依然精神奕奕、思維敏捷。他是杭州最年長的三位百歲人瑞之一，其行動自如、記憶力驚人，甚至在醫院檢查時被告知「骨齡只有80歲」。對於他來說，長壽並非什麼祕訣，而是長年規律生活和樂觀心態的自然結果。

