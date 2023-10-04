美國運通卡新增至九巴及龍運電子支付系統 享受便利出行體驗
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美國運通拓展支付覆蓋至全港九巴及龍運巴士
同時推出會員月專屬優惠 讓卡會員搭乘巴士可專享回贈
-美國運通卡現可透過拍卡或電子支付，輕鬆繳付九巴及龍運巴士車資
-為慶祝此項最新支付覆蓋，美國運通卡會員更可專享最多 33 次的每程 HK$3 回贈
-美國運通卡現可透過拍卡或電子支付，輕鬆繳付九巴及龍運巴士車資
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美國運通副總裁兼環球商戶及網絡服務部大中華區總經理梁志光表示：「美國運通一直致力提供多元化日常消費服務予我們的卡會員，因此，我們非常高興能拓展本港的支付覆蓋至九巴及龍運巴士，與九巴及龍運聯手，為卡會員提供無縫便捷的交易體驗。透過更廣泛的電子支付網絡，我們相信無論本地或訪港的美國運通卡會員消費時都能更暢通無阻。」 九巴財務總監梁祖德亦表示：「我們非常高興能新增美國運通卡為九巴及龍運電子支付系統『e 度嘟』的支付方式之一，令我們的乘客能享有更多的支付選擇。美國運通在本港以至世界各地都擁有龐大的客戶網絡，我們相信此舉有助令本港市民及訪港旅客在選乘九巴及龍運巴士時能更見便利。」
美國運通會員月為卡會員帶來一系列專屬優惠，除交通外更涵蓋購物、餐飲、旅遊、娛樂等多個不同範疇。有關會員月以及九巴及龍運優惠的詳情，卡會員可登入 Amex Experiences 手機應用程式或瀏覽會員月專頁 go.amex/s6DkTb 了解更多。
美國運通正舉辦會員月活動，並特別推出九巴及龍運乘車優惠，讓卡會員在日常通勤之餘可賺取回贈。
以美國運通標誌性造型亮相的巴士及尖沙咀碼頭主題車站，卡會員可在全港九巴及龍運巴士透過拍卡或電子支付繳付車資，享受更暢通和便利的出行體驗。
圖片來源：有關機構