亞博音樂會特快散場巴士｜龍運巴士增設機場巴士 A 線停靠亞博
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因應亞洲國際博覽館（「亞博」）於9月舉行多場大型音樂會，龍運巴士有限公司（「龍運」）將安排七條機場巴士 A 線停靠亞博，並開設五條特快散場路線，方便市民往返會場，日期及詳情如下︰
因應亞洲國際博覽館（「亞博」）於九月舉行多場大型音樂會，龍運巴士有限公司（「龍運」）將安排七條機場巴士A線停靠亞博，並開設五條特快散場路線，方便市民往返會場，日期及詳情如下︰
|活動日期
|活動名稱
|2023年9月2日
|《星光熠熠耀保良》
|2023年9月25日
|《Post Malone: If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour in Hong Kong》
|2023年9月30日
|《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》
《2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG》
七條停靠亞博的機場巴士A線
龍運將於活動舉行期間安排七條機場巴士A線，在傍晚指定時段開往機場的班次增停亞博，方便市民前往會場。其他乘客亦可於青嶼幹線轉車站或屯門—赤鱲角隧道轉車站轉乘該六條路線。
|路線及開出總站
|日期
|增停亞博時段
|全程收費
|A30
梨木樹
|2023年9月2及25日
|17:55-18:55
|$19.8
|2023年9月30日
|13:55-14:55; 17:55-18:55
|A32
葵涌邨
|2023年9月2及25日
|17:30-18:30
|$19.8
|2023年9月30日
|13:30-14:30; 17:30-18:30
|A33
屯門公路轉車站
|2023年9月2及25日
|17:35-18:35
|$15.7
|2023年9月30日
|13:35-14:35; 17:35-18:35
|A34
洪水橋（洪元路）
|2023年9月2及25日
|18:05-19:05
|$15.7
|2023年9月30日
|14:05-15:05; 18:05-19:05
|A37
朗屏站
|2023年9月2及25日
|17:30-19:00
|$19.8
|2023年9月30日
|13:30-15:00; 17:30-19:00
|A41P
烏溪沙站
|2023年9月2及25日
|17:40-18:40
|$29.0
|2023年9月30日
|13:40-14:40; 17:40-18:40
|A43
粉嶺（聯和墟）
|2023年9月2日
|17:15-18:15
|$32.4
|2023年9月25日
|17:45-19:00
|2023年9月30日
|13:45-14:45; 17:45-19:00
五條特快散場路線
為方便市民在活動結束後離開會場，龍運將開辦五條特快散場路線，於活動完結後約15分鐘開出，快捷前往各區。
|路線
|目的地
|主要途經地點
|全程車費
|X33
|洪元路（洪福邨）
|兆山苑、蝴蝶、新屯門中心、龍門居、豐景園、安定/友愛、屯門市中心、屯門站（V city）、山景、良景、寶田轉車站、和田、欣田、兆康、藍地、洪水橋站、洪福邨
|$26.4
|X36
|錦上路站
|屯門市廣場、紅橋、天水圍站、天耀、天瑞、天華、天頌、天富、天澤、天逸、天恆、天晴、美湖居、景湖居、青山公路元朗段、形點
|$30.1
|X40
|烏溪沙站
|青衣轉車站、荃灣西站、荃灣大河道、荃灣站、沙田圍、愉田苑、置富第一城、石門轉車站、富安花園、錦泰苑、頌安邨、耀安邨、馬鞍山市中心、錦英苑
|$37.0
|X43
|粉嶺（聯和墟）
|落馬洲（新田）公共交通交匯處、上水轉車站、上水廣場、欣翠花園、嘉盛苑、粉嶺站轉車站、景盛苑、華心邨、粉嶺中心
|$37.0
|X47
|大埔（富亨）
|大圍轉車站、秦石邨、沙田市中心、廣褔邨、大埔墟站、大埔廣褔道轉車站、大埔中心、太和邨
|$37.0
開辦特別路線X1
此外，為配合上述音樂會及其他亞博活動，龍運將於9月5、7、17、19、21及25日提供特快巴士路線X1 [東涌站⇋機場博覽館]，直接來往東涌站與亞博，不設中途站。詳情如下：
|日期
|東涌站開
|機場博覽館開
|全程收費
|2023年9月5及17日
|08:00-10:00
|18:00-20:00
|$6.1
|2023年9月7日
|10:00-15:00
|12:15-18:15
|2023年9月19及21日
|10:00-16:00
|12:15-19:15
|2023年9月25日
|19:00-20:00
|22:30-23:30
圖片來源：有關機構