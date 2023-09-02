亞博 龍運巴士

亞博音樂會特快散場巴士｜龍運巴士增設機場巴士 A 線停靠亞博

生活
東方新地 - 生活

廣告

因應亞洲國際博覽館（「亞博」）於9月舉行多場大型音樂會，龍運巴士有限公司（「龍運」）將安排七條機場巴士 A 線停靠亞博，並開設五條特快散場路線，方便市民往返會場，日期及詳情如下︰

因應亞洲國際博覽館（「亞博」）於九月舉行多場大型音樂會，龍運巴士有限公司（「龍運」）將安排七條機場巴士A線停靠亞博，並開設五條特快散場路線，方便市民往返會場，日期及詳情如下︰

活動日期 活動名稱
2023年9月2日 《星光熠熠耀保良》
2023年9月25日 《Post Malone: If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying Tour in Hong Kong》
2023年9月30日 《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》

《2023 LE SSERAFIM TOUR ‘FLAME RISES’ IN HONG KONG》

七條停靠亞博的機場巴士A

龍運將於活動舉行期間安排七條機場巴士A線，在傍晚指定時段開往機場的班次增停亞博，方便市民前往會場。其他乘客亦可於青嶼幹線轉車站或屯門—赤鱲角隧道轉車站轉乘該六條路線。

路線及開出總站 日期 增停亞博時段 全程收費
A30

梨木樹

 2023年9月2及25日 17:55-18:55 $19.8
2023年9月30日 13:55-14:55; 17:55-18:55
A32

葵涌邨

 2023年9月2及25日 17:30-18:30 $19.8
2023年9月30日 13:30-14:30; 17:30-18:30
A33

屯門公路轉車站

 2023年9月2及25日 17:35-18:35 $15.7
2023年9月30日 13:35-14:35; 17:35-18:35
A34

洪水橋（洪元路）

 2023年9月2及25日 18:05-19:05 $15.7
2023年9月30日 14:05-15:05; 18:05-19:05
A37

朗屏站

 2023年9月2及25日 17:30-19:00 $19.8
2023年9月30日 13:30-15:00; 17:30-19:00
A41P

烏溪沙站

 2023年9月2及25日 17:40-18:40 $29.0
2023年9月30日 13:40-14:40; 17:40-18:40
A43

粉嶺（聯和墟）

 2023年9月2日 17:15-18:15 $32.4
2023年9月25日 17:45-19:00
2023年9月30日 13:45-14:45; 17:45-19:00

五條特快散場路線

為方便市民在活動結束後離開會場，龍運將開辦五條特快散場路線，於活動完結後約15分鐘開出，快捷前往各區。

路線 目的地 主要途經地點 全程車費
X33 洪元路（洪福邨） 兆山苑、蝴蝶、新屯門中心、龍門居、豐景園、安定/友愛、屯門市中心、屯門站（V city）、山景、良景、寶田轉車站、和田、欣田、兆康、藍地、洪水橋站、洪福邨 $26.4
X36 錦上路站 屯門市廣場、紅橋、天水圍站、天耀、天瑞、天華、天頌、天富、天澤、天逸、天恆、天晴、美湖居、景湖居、青山公路元朗段、形點 $30.1
X40 烏溪沙站 青衣轉車站、荃灣西站、荃灣大河道、荃灣站、沙田圍、愉田苑、置富第一城、石門轉車站、富安花園、錦泰苑、頌安邨、耀安邨、馬鞍山市中心、錦英苑 $37.0
X43 粉嶺（聯和墟） 落馬洲（新田）公共交通交匯處、上水轉車站、上水廣場、欣翠花園、嘉盛苑、粉嶺站轉車站、景盛苑、華心邨、粉嶺中心 $37.0
X47 大埔（富亨） 大圍轉車站、秦石邨、沙田市中心、廣褔邨、大埔墟站、大埔廣褔道轉車站、大埔中心、太和邨 $37.0

開辦特別路線X1

此外，為配合上述音樂會及其他亞博活動，龍運將於9月5、7、17、19、21及25日提供特快巴士路線X1 [東涌站⇋機場博覽館]，直接來往東涌站與亞博，不設中途站。詳情如下：

日期 東涌站開 機場博覽館開 全程收費
2023年9月5及17日 08:00-10:00 18:00-20:00 $6.1
2023年9月7日 10:00-15:00 12:15-18:15
2023年9月19及21日 10:00-16:00 12:15-19:15
2023年9月25日 19:00-20:00 22:30-23:30

圖片來源：有關機構

讀者留言

熱門文章

 