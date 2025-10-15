老人斑｜40歲起易有老人斑 醫生實測2項習慣改變 不靠保健品黑斑1年後消失
手上、臉上或手臂出現老人斑，是否可以透過飲食調整來改善？台灣家醫科醫生李思賢分享另一名美國醫生甘德里（Steven Gundry）經驗，指甘德里過去手上同樣布滿老人斑，但透過低糖化飲食和腸道健康的調整，一年內黑斑幾乎消失。
不單影響外觀 老人斑屬全身老化警號
家醫科醫生李思賢在社交媒體上分享甘德里的觀點，指出老人斑不僅是皮膚問題，更是全身老化的警示。當老人斑出現時，意味著心臟、腦和肺等器官也可能正在經歷氧化與纖維化反應，這是體內發炎和代謝失衡的縮影。
身體組織糖化致皮膚失彈性
甘德里認為，隨著年齡增長，人體組織因糖化而變得僵硬，導致皮膚失去彈性、心臟肌肉增厚、肺部彈性下降。在糖化過程中，糖分子與蛋白質結合形成糖化終產物，這些分子會破壞膠原蛋白，令皮膚暗沉、鬆弛並出現黑斑，同時也對內臟組織造成損害。
燒雞、煎燶牛扒易致皺紋形成
甘德里指出，高溫烹調的蛋白質會產生大量糖化終產物，例如糖醬烤雞和烤焦牛排，這類食物會刺激胰島素和發炎反應，促進黑斑和皺紋的形成。他建議以蒸、燉、低溫烘烤等溫和的烹調方式取代煎炸或炭烤，以減少體內的糖化負擔。
此外，類胰島素生長因子-1過高會加速組織生長與纖維化，導致皮膚提早老化。甘德里發現，飲食以扁豆、堅果、麻仁等植物性蛋白為主的人，類胰島素生長因子-1水平較低，不易產生黑斑或皮膚鬆弛。
飲食與生活方式改變屬關鍵
李思賢表示，甘德里手上的黑斑在一年內幾乎消失，並非依賴外用美白產品，而是透過低糖化飲食和腸道健康的調整。甘德里強調，外用保養品只能輔助，真正的解決方案在於飲食和生活方式的改變，從少糖化飲食開始，控制血糖波動、增加植物性蛋白、避免高溫焦化食物，並讓腸道菌相回到健康的平衡。「當內在環境年輕了，外在皮膚自然會跟著變年輕。」