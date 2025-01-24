「TVB御用有錢佬」黃子雄右膊頻繁受傷 衝擊波消炎解決膊頭傷患痛症
經常被形容為「TVB御用有錢佬」的演員黃子雄 ( Geoff )，近日重投TVB成為旗下藝人，銳意繼續拍攝不同的劇集，不擔心繼續演有錢佬角色，最重要是發揮演技，為觀眾帶來歡樂。Geoff入行多年，在《愛‧回家》中飾演「查生」查嘉澤角色最為深入民心，近日他再次復出，已經拍攝《OPM》及《虛擬情人》兩劇準備出街，不少觀眾都非常期待，不過Geoff偏偏不慎受傷。
Geoff接受訪問時表示，一直熱愛運動的他曾經拉斷膊頭位置的棘上肌，當時未有接受手術，打算自然康復，沒想到近年做運動時右膊頻繁整傷，「年輕大就真係唔可以由佢自然好，膊頭痛足兩個星期，朋友介紹我去LIGHTMAC Wellness綜合痛症治療中心，佢哋用科學數據幫我分析情況，發現原來右邊膊頭發炎情況都幾嚴重。」
為免痛楚患症將來影響拍攝工作，Geoff接受衝擊波消炎、干擾波放鬆肌肉等10次療程後，膊頭痛的情況已明顯改善，「LIGHTMAC Wellness嘅整骨唔係亂嚟，脊醫真的逐節脊椎檢查是否移位，非常科學化而且專業可靠。而家我健身當然都會就住啦，不過起碼我知道下次再痛，我就識得搵佢哋幫手！」Geoff透露現時身體痛症已經解決，期待接拍更多劇集，跟電視觀眾再次見面。
圖片來源：LIGHTMAC提供