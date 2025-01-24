「TVB御用有錢佬」黃子雄右膊頻繁受傷 衝擊波消炎解決膊頭傷患痛症

經常被形容為「TVB御用有錢佬」的演員黃子雄 ( Geoff )，近日重投TVB成為旗下藝人，銳意繼續拍攝不同的劇集，不擔心繼續演有錢佬角色，最重要是發揮演技，為觀眾帶來歡樂。Geoff入行多年，在《愛‧回家》中飾演「查生」查嘉澤角色最為深入民心，近日他再次復出，已經拍攝《OPM》及《虛擬情人》兩劇準備出街，不少觀眾都非常期待，不過Geoff偏偏不慎受傷。

