多飲2種飲品防腦退化 希臘「長壽島」近無人患失智 1種生活習慣失智風險減50%

希臘的伊卡里亞島被譽為「長壽島」，島上居民的平均壽命比美國人多出約8歲，且幾乎沒有人罹患失智症。這個現象引起了美國暢銷作家兼地理研究人員Dan Buettner的關注。他指出，除了地中海飲食外，島民愛喝的兩種飲品也是關鍵因素。

