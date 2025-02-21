多飲2種飲品防腦退化 希臘「長壽島」近無人患失智 1種生活習慣失智風險減50%
伊卡里亞島3大飲食特點
Dan Buettner指出，伊卡里亞島居民平均壽命年齡約85歲，但65歲以上的居民中僅有3個非常輕微的失智症病例。島民的飲食習慣有以下幾個特點：
1. 地中海飲食
主要攝取水果、蔬菜、全穀物、豆類、豆科植物、橄欖油，並適量飲用紅酒。
2. 少食魚肉
島民較少食用魚類和肉類，反而多吃綠色蔬菜，經常食用上百種野菜和田園菜，如芥菜、菊苣、茴香等，這些野菜的抗氧化劑含量是紅酒的十倍，有助於預防動脈硬化。
3. 草本茶與咖啡
島民喜愛飲用草本茶和咖啡，這有助於降低失智症風險。他們每天飲用由住家周圍、花園和野生植物製成的草本茶，如牛至、鼠尾草和迷迭香等。
多飲咖啡紅綠茶 失智風險減3成
2023年的一項研究顯示，飲用綠茶或紅茶能降低29%的失智症風險。2024年的研究則指出，近年流行的無咖啡因博士茶似乎能減輕阿茲海默症的症狀。Dan Buettner認為，伊卡里亞島人飲用的茶可能非常有效，因為它不僅具有抗發炎作用，還有溫和的利尿效果。醫生常開給高血壓患者的治療藥物中就包括利尿劑，這能幫助腎臟排除多餘的水分和鹽分，從而降低血壓。
此外，研究顯示咖啡能預防失智症，咖啡因能增強判斷力、加強短期記憶，並有助於形成長期記憶。也有研究指出，飲用咖啡能延緩失智症的發生。咖啡因還能引起血管收縮，對於緩解一般頭痛也有幫助。2021年的研究表明，每天飲用2至3杯咖啡和2到3杯茶的人，與不飲用者相比，罹患中風和失智症的風險降低30%。
充分社交減抑鬱機會
強烈的社交聯繫也有助於健康和長壽。伊卡里亞島居民以不鎖門的生活方式和熱愛與朋友悠閒進餐而聞名。Buettner指出，伊卡里亞島居民比美國人更不容易感到孤獨和抑鬱，而抑鬱症患者罹患失智症的風險高出50%。此外，由於伊卡里亞島地形崎嶇多山，即使是去雜貨店也需要爬山，因此島民每天都進行規律的低強度運動。Buettner表示，他們沒有犯美國人常犯的錯誤，即以為可以整天坐在辦公室或看電視，然後去健身房花30分鐘來彌補。