護腦飲食｜每周食莓果+1種食物 大腦逆齡年輕7歲 預防失智更勝地中海飲食
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記憶力逐漸衰退可以與年齡有關，但亦有可能是大腦對身體發出的「求救信號」。有營養師指出，大腦健康與飲食息息相關，又引述研究結果指出地中海飲食與DASH飲食結合而成的「MIND飲食」，能顯著降低失智風險，甚至延緩腦部退化速度。另外亦有研究指，每周食用2種食物一定次數，可以令大腦「逆齡」7歲以上。
阿茲海默症與飲食關係
台灣營養師薛曉晶在其社交平台上表示，越來越多研究證實，大腦健康與日常飲食有著密切的關聯。阿茲海默症甚至被稱為「第三型糖尿病」，因為腦部對胰島素的敏感度下降。根據《Nature Reviews Neurology》於2018年的研究，阿茲海默症與第二型糖尿病共享「胰島素阻抗」的致病機制，當大腦無法有效利用葡萄糖時，會影響記憶與認知功能。
每周食2種食物 防失智效果勝地中海飲食
《Journal of Alzheimer’s Disease》於2023年的研究進一步指出，採用地中海飲食與DASH飲食結合的「MIND飲食」，能顯著降低失智風險，並延緩腦部退化速度。薛曉晶解釋，MIND飲食是結合地中海飲食與DASH飲食的精華，旨在延緩大腦老化及預防失智症。這種飲食強調每日攝取深色蔬菜與全穀類，每週定期食用莓果、豆類與魚類，同時限制紅肉、奶油及甜食的攝取。研究顯示，每週食用2次莓果和3次豆類，能讓大腦年齡「年輕7歲」以上。
護腦飲食建議
薛曉晶提供有益大腦健康飲食餐單，供大家參考：
- 早餐：原味乳酪配藍莓、核桃及燕麥，提供抗氧化劑與健康脂肪。
- 午餐：橄欖油炒菠菜、烤鯖魚及薏仁紅藜飯；這組合提供魚油、綠葉菜及高纖全穀，有助抗發炎及穩定血糖。
- 晚餐：番茄芹菜湯、烤南瓜及蒸豆腐，這是抗氧化及抗發炎的理想組合。