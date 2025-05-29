護腦飲食｜每周食莓果+1種食物 大腦逆齡年輕7歲 預防失智更勝地中海飲食

記憶力逐漸衰退可以與年齡有關，但亦有可能是大腦對身體發出的「求救信號」。有營養師指出，大腦健康與飲食息息相關，又引述研究結果指出地中海飲食與DASH飲食結合而成的「MIND飲食」，能顯著降低失智風險，甚至延緩腦部退化速度。另外亦有研究指，每周食用2種食物一定次數，可以令大腦「逆齡」7歲以上。

