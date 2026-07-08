預防失智｜非魚油薑黃大蒜 1種食物失智風險降30% 日研究：食越多效果越大
日本久山町研究 追蹤長者24年
這項研究發表於《BMC Geriatrics》，由日本研究團隊分析久山町研究（Hisayama Study）數據。久山町位於日本福岡縣，當地自1961年起持續進行居民健康追蹤，是日本具代表性的長期社區流行病學研究之一。今次分析以1988年作基線，納入1,071名當時沒有認知障礙症的60歲或以上居民，包括452名男性及619名女性，追蹤期長達24年。
研究人員透過70項半定量食物頻率問卷，評估參加者平日蔬菜、水果及相關營養素攝取量，再按性別分成4組比較。追蹤期間，共有464人患上失智症，當中286人屬阿茲海默症，144人屬血管性失智症。
結果顯示，蔬菜攝取量愈高，整體失智症及阿茲海默症風險呈下降趨勢。研究人員在調整年齡、性別、教育程度、中風史、糖尿病、血壓、吸煙、飲酒、運動習慣、總熱量及三大營養素攝取等因素後，仍觀察到相關關聯。最高蔬菜攝取組的整體失智症風險較最低組低27%，阿茲海默症風險則低31%；但研究未發現蔬菜攝取與血管性失智症有明顯關聯。
每日約270克增至400克 風險持續下降
研究另一個重點，是蔬菜攝取與失智風險之間呈現「劑量反應」趨勢。研究人員利用統計模型分析後發現，當每日蔬菜攝取量由約270克逐步增加至約400克，整體失智症風險亦傾向持續下降。
日本目前建議每日蔬菜攝取量不少於350克。原始研究進一步比較後亦發現，每日蔬菜攝取量達350克或以上的人，整體失智症風險較每日少於350克的人低。
至於研究中的「蔬菜」如何計算，原始研究列出蔬菜包括綠黃色蔬菜，例如菠菜、番茄、甜椒、紅蘿蔔，也包括椰菜、洋蔥、青瓜等其他蔬菜，並涵蓋日本飲食中的醃菜。
為何蔬菜或有助護腦？
研究團隊進一步分析後發現，蔬菜攝取量較高的人，同時攝取較多多種與大腦健康相關的營養素，包括維他命A、核黃素、維他命C、鎂、鈣、鉀，以及膳食纖維。
- 當中的維生素A、C，具有抗氧化作用。
- 膳食纖維能透過腸道菌產生短鏈脂肪酸，影響腸腦軸的功能。
- 鎂、鉀與鈣則參與神經傳導、血壓調節與代謝平衡等。
水果沒有同樣明顯關聯
研究亦分開分析水果攝取。結果顯示，水果攝取量與整體失智症、阿茲海默症或血管性失智症風險之間，未見清晰顯著關聯。