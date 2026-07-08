預防失智｜非魚油薑黃大蒜 1種食物失智風險降30% 日研究：食越多效果越大

不少人提起預防腦退化，會即時想到魚油、藍莓、薑黃或各種保健食品。不過，日本久山町研究一項長達24年的追蹤分析顯示，日常餐桌上最普通的蔬菜，或許才是長期護腦關鍵。研究追蹤1,071名60歲或以上日本長者，發現蔬菜攝取量愈高，日後患上整體失智症及阿茲海默症的風險愈低；與攝取量最低組相比，蔬菜吃得最多的一組，整體失智症風險低27%，阿茲海默症風險則低31%。不過，這屬觀察性研究，結果只能反映關聯，並不代表單靠多吃菜便可保證預防腦退化。

