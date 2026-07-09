大腸癌｜推薦防大腸癌2大食物 1款飲品+1款果仁護腸黏膜 專科醫生：40歲就要做檢查

大腸癌是香港第3位最常見癌症，僅次於肺癌與乳腺癌。每年錄得超過5,000宗新症，並有逾2,300人死亡，近年甚至有年輕化趨勢。台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁純指出，要遠離大腸癌可從飲食及檢查入手，並特別推薦2款飲品及果仁給大家一試。

