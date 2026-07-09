大腸癌｜推薦防大腸癌2大食物 1款飲品+1款果仁護腸黏膜 專科醫生：40歲就要做檢查
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大腸癌是香港第3位最常見癌症，僅次於肺癌與乳腺癌。每年錄得超過5,000宗新症，並有逾2,300人死亡，近年甚至有年輕化趨勢。台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁純指出，要遠離大腸癌可從飲食及檢查入手，並特別推薦2款飲品及果仁給大家一試。
1.核桃
台灣大腸直腸肛門外科醫生黃郁純在個人YouTube頻道指出，核桃有助滋養腸道中的AKK菌；AKK菌是一種珍貴好菌，人體無法直接從食物補充，需要靠後天好好滋養。當AKK菌數量增加時，可幫助修復並保護腸道黏膜，維持腸道黏膜厚度，進而減少腸道發炎及腸漏症問題，對預防大腸癌有幫助。除核桃外，藍莓、石榴及含有兒茶素的綠茶，也對AKK菌生存有益。
2.黑咖啡
黃郁純指出，每日喝2至4杯黑咖啡（齋啡），有助降低大腸癌發生率。關鍵可能來自咖啡豆中的綠原酸與二萜類化合物。不過，她提醒，拿鐵咖啡相關成分含量較低，若再添加糖分，可能降低健康效益，因此建議以無糖黑咖啡為佳。
3.定期大腸鏡檢查
黃郁純指最重要的一點是定期接受檢查。過去多建議50歲以上進行糞便潛血檢查或大腸鏡，但近年大腸癌有年輕化趨勢，因此她建議約40歲左右可安排人生第一次大腸鏡檢查。她表示，若能及早發現並切除大腸息肉，就可在癌變前阻斷病程發展，降低大腸癌風險。