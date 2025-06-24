抗癌飲食｜白蘿蔔擁「平民人參」美譽 烹調前1步留住抗癌營養 42歲女成功克服「最惡乳癌」
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台灣一名42歲媽媽被診斷出患有三陰性乳癌第3期，醫生當時表示情況不容樂觀。雖然事主已接受手術切除乳房，但由於三陰性乳癌極容易復發，事主遂向專家請教減低乳癌復發方法，被建議在生活上要作3大轉變，同時要多食一種食物抗癌，最終19年過去女事主的乳癌都未有復發。
42歲媽媽患「最惡乳癌」 切除乳房後復發率仍高
台灣腎臟科醫生江守山在當地健康節目「健康好生活」分享病例；該女子在確診三陰性乳癌第3期後，接受了乳房切除手術及化療電療，雖然暫時脫離生命危險，但由於三陰性乳癌容易復發且5年存活率低，她擔心無法陪伴孩子成長，於是向江醫生請教如何減少癌症復發的風險。
醫生推薦食「平民人參」抗乳癌復發
江守山醫生建議她調整生活習慣，包括晚上睡覺時關燈、減少使用膠袋，以及從飲食上抑制腫瘤細胞的生長。他特別推薦她多食用白蘿蔔這種被譽為「平民人參」的十字花科蔬菜。該女子遵循建議，每天至少食用一次白蘿蔔，並配合生活習慣的調整，至今19年來乳癌未見復發。
烹調前重要1步助抗癌物釋出
江守山指出，白蘿蔔富含維生素C、E、多酚、類胡蘿蔔素、葉酸、鉀和膳食纖維，最重要的是含有琉代葡萄糖苷，這種物質在體內轉化為次級代謝產物，如吲哚類和蘿蔔琉素等抗癌物質。為了發揮白蘿蔔的抗癌效益，江醫生建議將白蘿蔔切塊後靜置10分鐘再烹調，這樣能產生更多抗癌物質，雖然口感會稍辣，但健康效益顯著提升。
江醫生補充，白蘿蔔的抗癌效果不僅限於乳癌，對於多種固體腫瘤如肺癌、胃癌、結腸癌、膀胱癌和前列腺腫瘤等也有抑制作用。此外，白蘿蔔還含有維生素E、多酚和類胡蘿蔔素等，能降低胰島素阻抗，並具有保護心臟的功效。