抗癌飲食｜白蘿蔔擁「平民人參」美譽 烹調前1步留住抗癌營養 42歲女成功克服「最惡乳癌」

台灣一名42歲媽媽被診斷出患有三陰性乳癌第3期，醫生當時表示情況不容樂觀。雖然事主已接受手術切除乳房，但由於三陰性乳癌極容易復發，事主遂向專家請教減低乳癌復發方法，被建議在生活上要作3大轉變，同時要多食一種食物抗癌，最終19年過去女事主的乳癌都未有復發。

