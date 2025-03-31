抗癌食物｜56歲女患末期腎癌+日食3種食物腫瘤奇蹟消失+醫生拆解抗癌奇效1年半不復發
中年婦患腎癌末期 靠3種食物奇蹟康復
台灣腎臟科專家江守山於節目《健康好生活》分享指，一名56歲女子罹患腎臟癌第4期，其左腎因癌已被切除並接受化療，但仍未能阻止癌細胞擴散，相隔3個月後右腎亦出現腫瘤，病情已屆末期，一旦再切除右邊腎臟就勢必要終身洗腎。雖然病情嚴重，但江醫生要求患者不要放棄治療，並安排她接受高單位維生素C注射，同時每天食用3種抗癌食物，可幸的是女患者遵循建議下，僅僅3個月右腎的腫瘤已然消失，相隔1年半後癌症亦未曾復發。
3種食物戰勝末期癌症
1.蔬菜
大蒜／十字花科蔬菜 2選1
江醫生提醒要將腥上述蔬菜切完後靜置20分鐘再煮，用意是要令大蒜素與蘿蔔硫素得以充分釋放，方可產生抗癌作用。
2.堅果
合桃／花生 2選1
醫生建議每日食2把、約16顆堅果，有抗癌及補充蛋白質效用。
3.水果
蔓越橘（小紅莓）／青檸／蘋果 3選1
江醫生指，許多人認為第4期癌症幾乎無望，但這名女子在治療與食療的雙重作用下，病情完全緩解。他指健康飲食對癌症患者無害，一試無妨。尤其是十字花科蔬菜如椰菜花，其營養價值極高，抗癌效果更佳，同時西蘭花的效果要比椰菜花更佳。
西蘭花堪稱「超級食物」 富含多種抗癌營養素
西蘭花因其蘿蔔硫素、抗氧化劑及豐富營養素，被認為是抗癌與養生的理想食物。適當烹調並融入日常飲食，能最大化其健康效益。
抗癌功效
1.含硫化合物（Sulforaphane）
西蘭花含有豐富的硫代葡萄糖苷（glucosinolates），在咀嚼或切碎時會轉化為異硫氰酸酯（isothiocyanates），其中以蘿蔔硫素（sulforaphane）最為重要。研究顯示，蘿蔔硫素能：
- 抑制癌細胞增殖，尤其是乳腺癌、前列腺癌和結腸癌。
- 促進體內解毒酶的生成，幫助清除致癌物質。
- 具有抗氧化作用，減少自由基對細胞的損害。
2.抗氧化劑
西蘭花富含維生素C、維生素E和類胡蘿蔔素（如β-胡蘿蔔素），這些抗氧化劑能中和自由基，降低氧化壓力，從而減少癌症風險。
3.調節基因表達
研究表明，西蘭花中的活性成分可影響某些與癌症相關的基因表達，抑制腫瘤生長並誘導癌細胞凋亡（apoptosis）。
營養益處
1.豐富的維生素與礦物質
- 維生素C：每100克西蘭花約含89毫克維生素C，超過每日建議攝取量，能增強免疫力。
- 維生素K：有助於血液凝固和骨骼健康。
- 葉酸：對孕婦尤其重要，有助胎兒神經系統發育。
- 鉀：維持心臟功能和血壓穩定。
2.膳食纖維
西蘭花每100克含約3克膳食纖維，有助於促進腸道健康，預防便秘和大腸癌。
3.低熱量高飽足感
西蘭花熱量低（每100克約34大卡），適合減重飲食，且其纖維含量能增加飽足感。
食用建議
- 輕蒸為佳：研究顯示，輕蒸西蘭花（約3-5分鐘）能保留最多營養素，尤其是蘿蔔硫素。過度烹煮（如水煮過久）會損失部分抗癌成分。
- 搭配健康油脂：加入少量橄欖油可提升脂溶性維生素（如維生素K）的吸收率。