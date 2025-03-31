抗癌食物｜56歲女患末期腎癌+日食3種食物腫瘤奇蹟消失+醫生拆解抗癌奇效1年半不復發

患末期癌症並非必然絕望。有台灣醫生分享指一名女病人患末期腎癌，切除其中一邊腎臟但仍未能控制癌細胞。醫生叮囑她繼續接受癌症治療，同時每日食用3種抗癌食物，事隔3個月癌腫瘤竟離奇消失，經過1年半時間都未有復發，效果叫人雀躍。

