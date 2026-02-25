肝癌飲食｜肝癌患者一款飲品飲足3個月 癌細胞指數激降99% 拆解「黃金比例」助肝臟細胞修復

吃對食物，肝細胞的發炎反應隨時出現奇蹟般的轉變。台灣營養師陳冠蓉分享了一宗先前的肝癌患者個案，該名病人透過每日飲用一杯「黃金比例綠拿鐵」來調整飲食，在短短3個月內，其高達2,290ng/mL的胎兒蛋白指數竟然急降至3.7ng/mL，下降比例高逾99%，驚人成效連醫生也大感詫異。

