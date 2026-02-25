肝癌飲食｜肝癌患者一款飲品飲足3個月 癌細胞指數激降99% 拆解「黃金比例」助肝臟細胞修復
甲型胎兒蛋白：篩查肝癌的核心指標
甲型胎兒蛋白（Alpha-fetoprotein, 簡稱AFP）主要由胎兒卵黃囊與肝臟所製造，一般成年人的血清濃度極低，正常數值普遍低於20ng/mL。營養師陳冠蓉解釋，醫學界在臨床上經常將AFP視為篩檢肝癌的關鍵指標，一旦發現數值異常飆升，通常與肝再生、肝硬化、慢性肝炎甚至肝癌息息相關。就上述患者而言，其AFP水平由2,290ng/mL顯著回落至3.7ng/mL，從臨床營養支持的層面來衡量，絕對是一項極為振奮人心的「階段性成果」。
指數回落意味肝臟發炎受控
陳冠蓉進一步解釋，AFP不僅是一項腫瘤標記，更能如實反映出肝細胞的發炎強度及異常增生情況。指數由2,290ng/mL急降至3.7ng/mL的變化，象徵著肝臟內原本如「森林大火」般猛烈的癌細胞活動，現時已被成功撲滅並受到控制，令肝臟狀態回復平穩。在這種情況下，病人的代謝負擔得以大幅減輕，身體毋須再消耗大量能量去對抗腫瘤所引發的惡病質反應。
指數降不代表腫瘤消失
不過，陳冠蓉特別作出提醒，肝癌患者切忌單憑AFP回落至正常水平便放鬆戒備，事關單純的AFP指數改善，絕對不等同於腫瘤已經「消失」。她形容，情況就如同皮膚受創後會結疤一樣，肝臟在經歷反覆發炎及治療後，依然會在影像掃描中呈現肝纖維化的痕跡。因此，主診醫生通常必須藉助MRI或CT等醫學影像檢查，觀察病灶的血流供應是否已中斷，以及腫瘤體積有否縮小，從而準確判定該組織到底是「死去的疤痕」還是「潛伏的腫瘤」。
精準補充植化素 抗炎「綠拿鐵」配方
陳冠蓉指出，肝癌患者必須持續依賴精準的營養支援，例如多攝取大豆及魚類等充足的優質蛋白質，以促進肝細胞進行修復。日常飲食中，她亦建議患者要攝取足量的植化素來壓抑發炎反應，而飲用「綠拿鐵」正是補充植化素的極佳途徑。
針對綠拿鐵的配方，她提議盡量挑選當造的蔬果，一來營養價值最高，二來農藥殘留亦最少。為了兼顧穩定血糖及容易入口的雙重需求，她建議材料比例應設定為「堅果：水果：蔬菜=1：1：1」。換言之大約是1湯匙堅果，加上半碗水果，以及半碗經煮熟的蔬菜。這款飲品毋須講究高超廚藝，只需簡單攪拌成一杯，便能為身體補足最缺乏的營養素。