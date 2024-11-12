肺癌｜55歲女常吃1類食物 肺癌5年不復發 成功減肥兼解決高血壓
55歲婦女咳嗽半年不止 檢查驚見肺有惡性瘤
腎臟科專家洪永祥於當地節目「健康好生活」提到，一名55歲婦人因輕微高血壓，每3個月定期到他的診所進行追蹤及取藥。一次她在覆診時表示自己已咳嗽半年不止，要求醫生為她進行X光檢查。
由於婦人的父親因肺腺癌去世，具有家族病史，洪醫生立即將她轉介至胸腔科，進行低劑量電腦斷層掃描，結果在右肺上葉發現一個0.7公分的結節，懷疑是惡性腫瘤，最終經手術確認為肺腺癌。
醫生建議多食一類菜 5年來肺癌無復發兼降血壓
手術後，婦人仍然擔心肺癌復發，詢問洪醫生有何建議。洪醫生建議她除了遵循醫囑進行定期追蹤外，還應每天食用十字花科蔬菜，如孢子甘藍、羽衣甘藍和花椰菜等，這些食物被認為對預防癌症非常有益。
5年過去，這位婦人的肺癌未有復發，另外其體重亦有所下降，原本需要服用的高血壓藥物也因血壓恢復正常而停用。對於十字花科蔬菜能防範癌症及降血壓原因， 洪醫生指十字花科蔬菜中含有一種植化素，稱為琉代葡萄糖苷，這是一種強效抗氧化劑，能在人體內代謝成異硫氰酸酯或蘿蔔硫素等營養素，不僅有助於抗癌，對於三高患者也有益，能降低心血管疾病的風險。
本港最常見癌症 肺癌年殺4,000人
翻查資料，肺癌是香港最常見的癌症。在2021年，肺癌新症共有5,978宗，佔本港癌症新症總數的15.5%，而男女宗數比例約為1.4比1。按粗發病率計算，每十萬香港人口中即有約81宗新增肺癌個案，而男性發病年齡中位數為70歲，女性則為68歲。肺癌是本港致命癌症的首位。在2021年，肺癌導致4,037人死亡，佔癌症死亡總數的26.7%。
及早發現肺癌能提升治癒率，可惜大部分病人確診患上肺癌時已達中期或晚期，增加了治療的難度。因此高危人士例如煙民與經常吸食二手煙的人要對呼吸道疾病保持警覺，即使不幸患上肺癌，亦能及早發現，增加治癒率。數據顯示，整體肺癌患者的五年相對存活率為21.8%。第一期的五年相對存活率為72.4%，第二期為45.4%，第三期為24.6%，而第四期患者的五年相對存活率僅有7.8%。
據智友站資料，百分之九十的肺癌與吸煙有關，如果大家是下列人士，如果閣下合乎以下描述，必須特別注意身體有否出現肺癌的徵狀：
- 吸煙人士
- 年齡五十歲以上
- 年輕時已開始吸煙，煙齡長(這會增加患肺癌的機會)
除吸煙外，以下行為都會增加患上肺癌風險：
- 長期缺乏進食新鮮蔬菜、水果和含豐富維他命A的食物
- 長期吸入廚房油煙
- 經常進食經燒烤、醃製的食物
- 長期吸入燃燒香燭的煙霧
- 種族或遺傳因素
如果大家有以下徵狀，這可能是患上肺癌的徵兆：
- 身體時常感到疲倦
- 食慾不振、體重下降
- 持續咳嗽
- 氣喘
- 痰中帶血
- 胸口疼痛：咳嗽或深呼吸時，胸口隱隱作痛或突然劇痛
若病人癌細胞已擴散，他或她可能會出現以下徵狀：頸部淋巴核腫脹，頸、面、手均呈腫脹；腹脹、骨痛、頭痛、局部腦癇或半身不遂