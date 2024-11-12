肺癌｜55歲女常吃1類食物 肺癌5年不復發 成功減肥兼解決高血壓

肺癌是香港最常見癌症，2021年本港就錄得5,978宗新症，並導致4,037名患者死亡。如何避免患上肺癌份外受港人關注。台灣有醫生就分享病例，指一名婦人長期咳嗽後接受檢查，被診斷出患有肺癌。她接受手術切除腫瘤後聽從醫生吩咐，經常食一種食物保健養生，事隔5年肺癌都未見復發，甚至連原本患有的高血壓亦因血壓回復正常而能夠停藥。

