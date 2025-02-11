長期忽略1個警號 40歲女確診胃癌3期 醫生嘆：90%患者都有
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胃癌在香港被列為十大癌症殺手之一。據2022年數據，胃癌新症達到1272宗。台灣一位醫生指出，在眾多高危因素中，有一種細菌與胃癌密切相關，約90%的胃癌患者曾感染這種細菌。
長期忽略感染幽門螺旋菌 40歲女確診胃癌已屆第3期
台灣營養功能醫學專家劉博仁在Facebook上分享了一個案例，指一名約40歲的女性患者，由於忽視幽門螺旋桿菌感染，最終確診為第三期胃癌。幸運的是，經過積極的治療和調理，她在三年內恢復良好。劉博仁醫生強調，幽門螺旋桿菌感染是胃癌的主要危險因素之一，研究顯示「約90%的胃癌患者曾感染此菌」。此外，經常食用高鹽、醃漬、煙燻或燒烤食物，吸煙、過度飲酒，以及家族遺傳等因素，也會增加罹患胃癌的風險。
預防胃癌應從日常生活開始
事實上，預防胃癌可以從日常生活中著手。劉博仁建議，保持健康飲食，避免高鹽、醃漬、煙燻或燒烤食物，減少對胃黏膜的刺激，並避免食用不潔食物和飲水。飯前後應勤洗手。此外，戒煙是重要的一步，因為吸煙者罹患胃癌的風險比非吸煙者高出2.52倍，過度飲酒同樣會增加風險。
除了飲食和生活習慣，定期進行健康檢查也至關重要。若出現長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾不振等症狀，應及早就醫。有胃癌家族史或其他胃部疾病者，應與醫師討論是否需要進行幽門螺旋桿菌檢測，若感染應接受除菌治療並定期檢查。
幽門螺旋菌4大檢查方法
事實上，本港不少醫療機構都有提供幽門螺旋桿菌檢查，方法大致可分為「吹氣測試」、「糞便抗原測試」、「抗體血清測試」以及「胃鏡檢查」，除「抗體血清測試」外另外3款測試方法都有較高準確度，其中「胃鏡檢查」亦屬標準檢查方法，但過程就需要利用胃鏡內視鏡抽取胃部組織化驗，換言之具有入侵性。
患胃癌7大徵狀
如果大家有以下徵狀，可能是患上胃癌，但亦可能是其他更常見的情況如胃炎、胃或十二指腸潰瘍。有懷疑徵狀，應盡早向家庭醫生求診：
- 持續消化不良、食慾不振
- 體重急速下降
- 小腹腫脹
- 進食後腹脹不適
- 嘔吐，甚至吐血
- 大便出血或大便呈黑色
- 貧血、疲倦、虛弱
幽門螺旋菌症狀｜胃病徵兆一覽 幽門螺旋菌的感染症狀可能輕微且不易察覺，但以下症狀需引起警覺：
- 胃脹、腹脹
- 胃痛或燒灼感
- 噁心、嘔吐
- 食慾不振、體重減輕
- 打嗝頻繁
進一步病變症狀：若未及時治療，可能會發展為慢性胃炎、胃潰瘍，甚至胃癌：
- 慢性胃炎：上腹脹痛、噯氣或噁心。
- 胃潰瘍：胃部悶脹、黑色大便、餓時或進食後疼痛加劇。
- 胃癌：早期症狀不明顯，但可能出現貧血、嘔血、體重劇減等情況。
預防幽門螺旋菌感染｜良好衛生習慣是關鍵
以下是降低感染幽門螺旋菌風險的有效措施：
- 餐前餐後及如廁後徹底洗手。
- 避免與他人共用餐具，提倡使用公筷
- 清潔和消毒環境，尤其是處理嘔吐物或糞便時應戴手套。
- 確保食物煮熟，避免飲用受污染的水源。