腸躁症｜每10名港人1人患腸躁症 拆解食療方法食菜未必好

台灣人氣藝人林宥嘉日前在 Podcast 節目中大爆自己曾陷入人生低潮。當時剛為人父的他，同時要面對爸爸確診胰臟癌三期的打擊，在重重壓力下身體終於崩潰，確診患上嚴重的「腸躁症」（香港俗稱「玻璃肚」）。他更透露當時「其他器官出現肉眼可見的嚴重炎症」，有一段時間只能靠吃肉類、藍莓等原型食物續命。《日日健康》就邀請到香港腸胃肝臟科專科陳沛然醫生，為大家拆解腸躁症的迷思、最新治療方法，以及調理腸道的秘訣。

