糖尿病｜名醫靠飲食4招逆轉糖尿病 不吃藥不禁食激減24KG無反彈
面臨三高危機的糖尿病名醫
63歲的游能俊在台灣健康節目《如果云知道》中分享了他如何成功逆轉糖尿病前期的經驗。他僅靠飲食控制和運動，成功減重24公斤（約53磅）。作為一名糖尿病醫生，游能俊行醫30年，見過無數糖尿病患者，家中也有長輩因糖尿病去世。他身高1.63米，8年前體重曾達78公斤（約172磅），BMI指數高達30，屬於肥胖範疇。肥胖不僅影響外觀，還導致他的糖化血色素升至5.9mmol/L，並出現高血壓問題，需服用降血壓藥物。
「133法則」助逆轉糖尿病前期
意識到健康危機後，游能俊開始從飲食控制入手，配合適量運動，半年內減重12公斤（約26磅）。隨後，他不再需要服用降血壓藥，血壓自然恢復正常，糖化血色素降至5.5至5.6mmol/L。體重穩定在53至54公斤（約117至119磅），過去三年未曾反彈，證明其減肥方法的有效性。
游能俊經過多次親身實驗，透過「133低醣餐盤飲食」成功逆轉糖尿病前期，並減重24公斤，體脂率維持在20％以下。
「133低醣餐盤飲食」的具體做法
1. 1份醣：每餐僅攝取「1份醣」，如40克白飯或1/4顆饅頭。
2. 3份蛋白質：每餐搭配「3份蛋白質」以增加飽足感，例如早餐可選擇1杯豆漿加2顆蛋。
3. 3份蔬菜：每餐搭配「3份蔬菜」，增加食物多樣性，提供飽足感並減少血糖升幅。
建議每日走動至微喘
游能俊建議，正餐後30分鐘開始運動，每天至少運動30分鐘。他主要進行重訓而非跑步，並建議每天多走動，避免久坐，走到微喘即可。進階的有氧運動建議每週至少5天，肌力訓練則建議每週3至5次。他強調，重訓和有氧運動缺一不可，新手可先嘗試3個月。
適量攝取水果
游能俊指出，減肥「8分靠飲食，2分靠運動」，因此飲食控制至關重要。許多人誤以為蔬菜包括水果，但水果含果糖，會加速升糖，因此每天攝取量應控制在半碗以內。切片厚度約一隻手指，切塊約兩個拇指疊起的厚度。若早餐吃水果，則代替蔬菜和醣類，總共4份水果，每次約4至5種，並搭配2顆雞蛋和兩杯豆漿，豆漿可用來沖泡豆漿咖啡。
全港逾70萬人患糖尿病
據香港糖尿聯會指，糖尿病是本港主要的慢性疾病之一，現時全港約有70多萬人患糖尿病，即每10個當中便有一人是糖尿病患者；據國際糖尿病聯盟估計，到了2030年，香港的糖尿病人數將激增至92萬人 （即百份之十三人口患糖尿病）。據香港衞生防護中心資料，糖尿病是一種慢性疾病。當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。
糖尿病的成因
目前醫學界仍未完全理解糖尿病的成因，但以下因素卻會增加患上糖尿病的風險：
- 過重或肥胖
- 缺乏運動
- 某些藥物或疾病，令胰臟受損，影響胰臟分泌胰島素的功能
- 年齡增長 – 患者大多在45歲後出現糖尿病
- 家族遺傳 – 家族中有糖尿病患者
尿病的常見徵狀
當血液的萄葡糖含量過高，便會出現以下的徵狀：
- 小便頻密，晚上如廁特別多
- 異常口渴
- 容易疲倦
- 體重下降
- 視力模糊
- 經常感染疾病
- 部份患者可能沒有明顯的病徵，直至併發症出現才發覺已患上糖尿病