93歲人瑞血管如20歲 逆齡婆婆分享10大飲食祕訣 沖涼時1種運動極有效
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在日本岩手縣，一位93歲的婆婆佐藤秀，近日因其驚人的健康狀況引起了廣泛關注。她的身體年齡被檢測為36歲，而血管年齡更是僅有20歲，這一結果令醫護人員感到驚訝。佐藤婆婆在接受媒體訪問時，分享了她的養生秘訣，讓外界對她的健康生活方式充滿好奇。
93歲人瑞血管奇蹟逆齡 身體狀況遠勝同齡長者
根據《朝日新聞》和《朝鮮日報》的報道，佐藤秀婆婆在2023年9月進行的身體檢查中，身高約163厘米，體重約63.5公斤，BMI值為23.9，體脂率25%，肌肉量達44.6公斤。這些數據顯示，她的身體狀況遠優於同齡人，醫護人員甚至懷疑檢查儀器出現故障，為此多次重複檢查。
佐藤婆婆日常生活習慣
作息
- 每天都會準時6點起身做廣播體操，風雨不改。
- 午餐後，就會用縫紉機進行修改衣服、縫製布偶等手藝或是閱讀雜誌。
- 晚上10點左右就會泡澡
- 固定11點就寢
運動
- 不會特別進行特定的運動
- 由於家住在二樓，回家時會盡量選擇行樓梯
- 間中亦會到屋企附近散步
- 浸浴時在水中踢腿500次
飲食
- 一日三餐通常都是自己烹調
- 多從魚類、肉類、納豆等食物中攝取蛋白質
- 食用大量蔬菜
- 相比咖啡更常喝茶
- 每天都會吃水果
- 有飲葡萄酒習慣
- 會吃雪糕等甜品
- 少食炸物、外出用餐時避免飲湯
- 從來不食杯麵
- 無服用保健品習慣，只靠飲食攝取所需營養
家務一手包辦反養生
佐藤婆婆每天親自打理家務，經常在家中走動。每周五，她會帶70歲、患有腦退化症的侄媳婦去長者日間照顧中心，參加量體溫、簡單體操和摺紙等活動，這些活動有助於刺激腦部。她指出，與家人同住的長者若缺乏活動，身體容易變得虛弱。
圖片來源：網上圖片