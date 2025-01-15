93歲人瑞血管如20歲 逆齡婆婆分享10大飲食祕訣 沖涼時1種運動極有效

在日本岩手縣，一位93歲的婆婆佐藤秀，近日因其驚人的健康狀況引起了廣泛關注。她的身體年齡被檢測為36歲，而血管年齡更是僅有20歲，這一結果令醫護人員感到驚訝。佐藤婆婆在接受媒體訪問時，分享了她的養生秘訣，讓外界對她的健康生活方式充滿好奇。

