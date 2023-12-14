劇場版 城市獵人 天使之淚影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.28 上映
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《劇場版 城市獵人 天使之淚》於12.28 在香港上映！東方新地為你整合《劇場版 城市獵人 天使之淚》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《劇場版 城市獵人 天使之淚》7大入場前必看重點
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點一丨電影詳情
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點二丨劇情簡介
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點三丨劇場版 城市獵人 天使之淚影評
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點四丨電影預告
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點五丨預告片段曝光
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點六丨電影彩蛋
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點一丨電影詳情
|《劇場版 城市獵人 天使之淚》電影詳情
|名稱
|劇場版 城市獵人 天使之淚 (CITY HUNTER THE MOVIE: Angel Dust)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|1小時35分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年12月28日, Thu (公映)
《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點二丨劇情簡介
劇場版 城市獵人 天使之淚劇情講述槍法一流但好色風流的孟波，及歡喜冤家槇村香共同經營以「城市獵人」為名的私人偵探事務所。只要在新宿車站的留言板上寫下「城市獵人」的委託暗號「XYZ」，他們就會考慮你的委託。這次，「城市獵人」收到影片創作者安芝的委託，委託內容居然是尋找一隻逃跑的貓咪。儘管這個委託看似平凡，卻隱藏了不為人知的秘密，孟波被安芝的美貌所吸引，香則為高額的報酬心動不已。兩人在尋找逃跑貓咪的過程中，逐漸發現事情並不簡單，而背後的真相也逐漸浮出水面，宿命對決即將展開…
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《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點三丨劇場版 城市獵人 天使之淚影評
影評有待更新
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《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《劇場版 城市獵人 天使之淚》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：劇場版 城市獵人 天使之淚電影劇照