劫數難逃影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映

《劫數難逃》於1.25 在香港上映！《劫數難逃》由張繼聰, 鄭浩南, 張建聲, 黃光亮, 蔡瀚億, 林雪主演，東方新地為你整合《劫數難逃》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。