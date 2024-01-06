劫數難逃影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映
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《劫數難逃》於1.25 在香港上映！《劫數難逃》由張繼聰, 鄭浩南, 張建聲, 黃光亮, 蔡瀚億, 林雪主演，東方新地為你整合《劫數難逃》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《劫數難逃》7大入場前必看重點
《劫數難逃》重點一丨電影詳情
《劫數難逃》重點二丨劇情簡介
《劫數難逃》重點三丨劫數難逃影評
《劫數難逃》重點四丨電影預告
《劫數難逃》重點五丨預告片段曝光
《劫數難逃》重點六丨電影彩蛋
《劫數難逃》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《劫數難逃》重點一丨電影詳情
|《劫數難逃》電影詳情
|名稱
|劫數難逃 (There is no escape from fate)
|片種
|動作
|編劇
|沈錫然, 趙大樹
|導演
|孫立基
|主演
|張繼聰, 鄭浩南, 張建聲, 黃光亮, 蔡瀚億, 林雪
|片長
|1小時25分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2024年1月25日, Thu (公映)
《劫數難逃》重點二丨劇情簡介
劫數難逃劇情講述一個小公司的經理孫逸辰（張繼聰 飾），被派往扎多爾共和國出差，身後有個女祕書跟着他。豈料一次被陷害姦殺女祕書，被送往扎多爾的監獄判監。在獄中的治安十分差，一入獄便被監獄老大司徒標（黃光亮 飾）周旋，並被兇殘無比的典獄長馬多薩（鄭浩南 飾）針對。幸好的是，孫逸辰被獄警之一的胡海（張建聲 飾）保護，並認識了情報王伍仔（蔡瀚億 飾）。一次，監獄的化糞池爆裂，令孫逸辰、伍仔及司徒打算一起逃獄，他們計劃也定好了，就在這時，霍亂突然爆發，很多人也受到感染，孫逸辰就利用這點，開始獲得典獄長的信任，也在這點，孫逸辰從中慢慢進行逃獄計劃，逃出這個兇殘無比的黑獄…
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《劫數難逃》重點三丨劫數難逃影評
影評有待更新
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《劫數難逃》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《劫數難逃》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《劫數難逃》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有劫數難逃彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《劫數難逃》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：劫數難逃電影劇照