去吧！女神兵團影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.6 上映
《去吧！女神兵團》7大入場前必看重點
《去吧！女神兵團》重點一丨電影詳情
《去吧！女神兵團》重點二丨劇情簡介
《去吧！女神兵團》重點三丨去吧！女神兵團影評
《去吧！女神兵團》重點四丨電影預告
《去吧！女神兵團》重點五丨預告片段曝光
《去吧！女神兵團》重點六丨電影彩蛋
《去吧！女神兵團》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《去吧！女神兵團》重點一丨電影詳情
|《去吧！女神兵團》電影詳情
|名稱
|去吧！女神兵團 (Friend Zone)
|片種
|喜劇,愛情
|編劇
|—
|導演
|查亞諾布帕拉科
|主演
|Nine, 平采娜
|片長
|1小時58分
|級別
|IIA 級
|語言
|泰語 (中英文字幕)
|上映
|2023年8月6日, Sun (重映)
2019年5月16日, Thu (公映)
《去吧！女神兵團》重點二丨劇情簡介
去吧！女神兵團劇情講述阿柏與阿靜由中學開始一直是互有好感的密友，卻唯恐分手收場而不敢突破友情關口。10年來，收到「好人卡」的阿柏默默守候女神身邊，24小時隨傳隨到。二人雖然戀人未滿，但比情人更重要。直至阿靜盲舂舂戀上視為結婚對象的屈機型人阿泰，阿柏才真正覺得危機殺到。於是當兵多年的他決心向阿靜真情表白，誓要跳出Friend Zone，但要將女神追到手又談何容易?
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《去吧！女神兵團》重點三丨去吧！女神兵團影評
觀眾總評分：7.6/10
電影結構簡單，睇開頭已經估到結尾
★★★★★★☆☆☆☆6/10
《去吧！女神兵團》重點四丨電影預告
去吧！女神兵團預告講述泰國年度NO.1 賣座片王《去吧！女神兵團》在本土上映僅11日票房已衝勁破1億泰銖，除了憑超高顏值當紅演員Nine以及平采娜成功掀起熱話，而且以「兵仔」的生活日常引起了不少共鳴，使之勁破泰片傳奇《出貓特攻隊》票房，成為2019年度NO.1 賣座片王！憑《初戀那件小事》紅遍亞洲的泰國國民初戀平采娜確定首次到港宣傳，將會於5月11及12日孖戲內型男友Jason以及導演查亞諾布帕拉科來港跟觀眾見面！ 平采娜當初以醜小鴨變天鵝的形象走紅，今次在《去吧！女神兵團》不需要扮醜，但角色非常古靈精怪，而女神亦非常貼地，素顏、嚎哭、溶妝以至扭曲面容都沒有問題，完全演活了惹人喜愛的平民女神一角，而與新生代鮮肉男神Nine產生極有趣火花，完全就像戲中的角色設定一樣，似是相識十年「朋友以上，戀人未滿」的好朋友。
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