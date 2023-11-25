哈爾移動城堡影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映
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《哈爾移動城堡》於11.25 在香港上映！《哈爾移動城堡》由配音：倍賞千恵子, 木村拓哉, 美輪明宏, 神木隆之介, 我修院達也主演，東方新地為你整合《哈爾移動城堡》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《哈爾移動城堡》7大入場前必看重點
《哈爾移動城堡》重點一丨電影詳情
《哈爾移動城堡》重點二丨劇情簡介
《哈爾移動城堡》重點三丨哈爾移動城堡影評
《哈爾移動城堡》重點四丨電影預告
《哈爾移動城堡》重點五丨預告片段曝光
《哈爾移動城堡》重點六丨電影彩蛋
《哈爾移動城堡》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《哈爾移動城堡》重點一丨電影詳情
|《哈爾移動城堡》電影詳情
|名稱
|哈爾移動城堡 (Howl’s Moving Castle)
|片種
|動畫,冒險,奇幻
|編劇
|—
|導演
|宮崎駿
|主演
|配音：倍賞千恵子, 木村拓哉, 美輪明宏, 神木隆之介, 我修院達也
|片長
|2小時
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年11月25日, Sat (重映)
2005年3月24日, Thu (公映)
《哈爾移動城堡》重點二丨劇情簡介
哈爾移動城堡劇情講述18歲少女蘇菲被荒野女巫的魔咒變成了90歲老婆婆，為找尋解除咒語的方法，偶然闖入了四處遊走、充滿機關和魔法的移動城堡，裡面一道魔法門，更可通往四個神奇世界。 城堡中，蘇菲遇上了魔法師哈爾。他英俊迷人，擁有不可思議的法力，但傳聞他專吃年青美女的心。蘇菲在城堡住下來，與哈爾的小徒弟馬克、火之惡魔卡西火和稻草人，展開了魔幻的同居生活，並逐漸走入了哈爾不為人知的奇幻世界，還發現自己也擁有一股神秘的巨大力量…
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《哈爾移動城堡》重點三丨哈爾移動城堡影評
觀眾總評分：8.2/10影評有待更新
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《哈爾移動城堡》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《哈爾移動城堡》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：哈爾移動城堡電影劇照