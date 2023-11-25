哈爾移動城堡影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映

《哈爾移動城堡》於11.25 在香港上映！《哈爾移動城堡》由配音：倍賞千恵子, 木村拓哉, 美輪明宏, 神木隆之介, 我修院達也主演，東方新地為你整合《哈爾移動城堡》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。