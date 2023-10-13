喝采

喝采影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.2 上映

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《喝采》於11.2 在香港上映！《喝采》由陳百強, 張國榮, 鍾保羅, 翁靜晶主演，東方新地為你整合《喝采》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《喝采》7大入場前必看重點

《喝采》重點一丨電影詳情
《喝采》重點二丨劇情簡介
《喝采》重點三丨喝采影評
《喝采》重點四丨電影預告
《喝采》重點五丨預告片段曝光
《喝采》重點六丨電影彩蛋
《喝采》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《喝采》重點一丨電影詳情

《喝采》電影詳情
名稱 喝采 (Encore)
片種 劇情
編劇
導演 蔡繼光
主演 陳百強, 張國榮, 鍾保羅, 翁靜晶
片長 1小時34分
級別 IIB 級
語言 粵語 (中英文字幕)
上映 2023年11月2日, Thu (重映)
喝采電影劇照
喝采 （圖片來源：喝采電影劇照）

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《喝采》重點二丨劇情簡介

喝采劇情講述Ken(陳百強飾演)及其哥哥Paul(鍾保羅飾演) 感情深厚，父母各為各的事業而忙，Paul是出名的電台DJ，Ken的叔叔(陳欣健飾演)是名潦倒的畫家，雖然與兄長(楊群飾演)不和，但惟獨與Ken非常投契。Ken 18歲生日那天，父母忘記了，Paul也沒有時間，只有Ken的好友為他慶祝。Ken在學校的圖書館巧遇Julie(翁靜晶飾演)，二人成為朋友。後來Ken與同學Gigo(張國榮飾演)鬥氣並在業餘歌唱大賽較量。Ken一天代Paul客串當DJ，無意中打破了Paul的飯碗，Julie無故與Ken分手，叔叔又因病去世，在多重的打擊下Ken一度情緒極度低落，但Ken在歌唱中卻有另一番際遇……
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《喝采》重點三丨喝采影評

影評有待更新
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《喝采》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《喝采》重點五丨預告片段曝光

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《喝采》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有喝采彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《喝采》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：喝采電影劇照

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