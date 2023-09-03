愛很自私影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.14 上映
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《愛很自私》於9.14 在香港上映！《愛很自私》由宮澤冰魚, 鈴木亮平主演，東方新地為你整合《愛很自私》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《愛很自私》7大入場前必看重點
《愛很自私》重點一丨電影詳情
《愛很自私》重點二丨劇情簡介
《愛很自私》重點三丨愛很自私影評
《愛很自私》重點四丨電影預告
《愛很自私》重點五丨預告片段曝光
《愛很自私》重點六丨電影彩蛋
《愛很自私》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《愛很自私》重點一丨電影詳情
|《愛很自私》電影詳情
|名稱
|愛很自私 (Egoist)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|松永大司
|主演
|宮澤冰魚, 鈴木亮平
|片長
|2小時
|級別
|III 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月2日, Sat (優先場)
2023年9月14日, Thu (公映)
《愛很自私》重點二丨劇情簡介
愛很自私劇情講述在時尚雜誌任職編輯，浩輔（鈴木亮平飾）慣常以一身昂貴名牌行頭包裝自己，多年來過著自在及虛榮的生活，一洗過往在家鄉的保守作風。某天，他在朋友的推薦下，邂逅了健身教練龍太（宮澤冰魚飾）。龍太從高中就開始賺錢養活自己與單親母親，身材高挑、有一顆赤子之心，撩動起浩輔內心對愛情的慾望，二人更開展了一段美好的時光。 浩輔14歲已經失去母親，對亡母的思念，從來是內心其中一塊缺口，令他更珍惜與龍太母親的相處時光，三人建立起如一家人般的親密。 然而，有一天，浩輔與龍太約好一起出行，但龍太卻失約沒有出現⋯⋯
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《愛很自私》重點三丨愛很自私影評
影評有待更新
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《愛很自私》重點四丨電影預告
愛很自私預告講述改編自高山真撼動人心同名自傳小說，由日本兩大崛起影星鈴木亮平與宮澤冰魚破格演釋，首度於大銀幕上寫實呈現同性之間情慾交纏，雙雙入圍亞洲電影大獎，而宮澤冰魚更大熱獲頒最佳男配角，台下列席的鈴木亮平激動流下男兒淚！
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《愛很自私》重點五丨預告片段曝光
《愛很自私》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有愛很自私彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《愛很自私》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《愛很自私》劇情大綱是什麼？
《愛很自私》描述在時尚雜誌任職編輯，浩輔（鈴木…詳情請看
《愛很自私》演員角色包括誰？
《愛很自私》演員角色包括宮澤冰魚, 鈴木亮…詳情請看
圖片來源：愛很自私電影劇照