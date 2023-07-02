東京復仇者

東京復仇者影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.27 上映

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《東京復仇者》於7.27 在香港上映！《東京復仇者》由北村匠海, 山田裕貴, 杉野遙亮, 今田美櫻主演，東方新地為你整合《東京復仇者》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《東京復仇者》7大入場前必看重點

《東京復仇者》重點一丨電影詳情
《東京復仇者》重點二丨劇情簡介
《東京復仇者》重點三丨東京復仇者影評
《東京復仇者》重點四丨電影預告
《東京復仇者》重點五丨預告片段曝光
《東京復仇者》重點六丨電影彩蛋
《東京復仇者》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《東京復仇者》重點一丨電影詳情

《東京復仇者》電影詳情
名稱 東京復仇者 (Tokyo Revengers)
片種 動作
編劇
導演 英勉
主演 北村匠海, 山田裕貴, 杉野遙亮, 今田美櫻
片長 1小時59分
級別 IIB 級
語言 日語 (中文字幕)
上映 2023年7月27日, Thu (公映)
東京復仇者電影劇照
東京復仇者 （圖片來源：東京復仇者電影劇照）

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《東京復仇者》重點二丨劇情簡介

東京復仇者劇情講述由高中起已一無是處的不良少年武道（北村匠海 飾），退學後過著渾渾噩噩、了無意義的生活。有日武道從電視上得知高中時期的女友日向（今田美櫻 飾）及其弟弟直人（杉野遙亮 飾）無端捲入黑幫「東京卍會」的紛爭而被殺身亡。隔日武道在月台意外跌落路軌，以為死定時，卻神奇地穿越時空，回到十年前高中時期的自己並遇上直人，兩人決定聯手改變未來。武道成功接近「東京卍會」總長Mikey（吉澤亮 飾）及副總長Draken（山田裕貴 飾），卻發現兩人重情重義，更取得兩人信任。這時另一黑幫要來挑戰「東京卍會」，為了改變未來，武道再廢也要挺身迎戰，逆襲東京！
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《東京復仇者》重點三丨東京復仇者影評

影評有待更新
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《東京復仇者》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《東京復仇者》重點五丨預告片段曝光

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《東京復仇者》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有東京復仇者彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《東京復仇者》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《東京復仇者》劇情大綱是什麼？

《東京復仇者》描述由高中起已一無是處的不良少年武…詳情請看

《東京復仇者》演員角色包括誰？

《東京復仇者》演員角色包括北村匠海, 山田裕…詳情請看

圖片來源：東京復仇者電影劇照

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