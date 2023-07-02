東京復仇者影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！7.27 上映
廣告
《東京復仇者》於7.27 在香港上映！《東京復仇者》由北村匠海, 山田裕貴, 杉野遙亮, 今田美櫻主演，東方新地為你整合《東京復仇者》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《東京復仇者》7大入場前必看重點
《東京復仇者》重點一丨電影詳情
《東京復仇者》重點二丨劇情簡介
《東京復仇者》重點三丨東京復仇者影評
《東京復仇者》重點四丨電影預告
《東京復仇者》重點五丨預告片段曝光
《東京復仇者》重點六丨電影彩蛋
《東京復仇者》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《東京復仇者》重點一丨電影詳情
|《東京復仇者》電影詳情
|名稱
|東京復仇者 (Tokyo Revengers)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|英勉
|主演
|北村匠海, 山田裕貴, 杉野遙亮, 今田美櫻
|片長
|1小時59分
|級別
|IIB 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年7月27日, Thu (公映)
《東京復仇者》重點二丨劇情簡介
東京復仇者劇情講述由高中起已一無是處的不良少年武道（北村匠海 飾），退學後過著渾渾噩噩、了無意義的生活。有日武道從電視上得知高中時期的女友日向（今田美櫻 飾）及其弟弟直人（杉野遙亮 飾）無端捲入黑幫「東京卍會」的紛爭而被殺身亡。隔日武道在月台意外跌落路軌，以為死定時，卻神奇地穿越時空，回到十年前高中時期的自己並遇上直人，兩人決定聯手改變未來。武道成功接近「東京卍會」總長Mikey（吉澤亮 飾）及副總長Draken（山田裕貴 飾），卻發現兩人重情重義，更取得兩人信任。這時另一黑幫要來挑戰「東京卍會」，為了改變未來，武道再廢也要挺身迎戰，逆襲東京！
回到目錄
《東京復仇者》重點三丨東京復仇者影評
影評有待更新
回到目錄
《東京復仇者》重點四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《東京復仇者》重點五丨預告片段曝光
《東京復仇者》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有東京復仇者彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《東京復仇者》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《東京復仇者》劇情大綱是什麼？
《東京復仇者》描述由高中起已一無是處的不良少年武…詳情請看
《東京復仇者》演員角色包括誰？
《東京復仇者》演員角色包括北村匠海, 山田裕…詳情請看
圖片來源：東京復仇者電影劇照