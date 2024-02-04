柏德遜影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.4 上映
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《柏德遜》於2.4 在香港上映！《柏德遜》由阿當戴華, 法拉哈莉主演，東方新地為你整合《柏德遜》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《柏德遜》7大入場前必看重點
《柏德遜》重點一丨電影詳情
《柏德遜》重點二丨劇情簡介
《柏德遜》重點三丨柏德遜影評
《柏德遜》重點四丨電影預告
《柏德遜》重點五丨預告片段曝光
《柏德遜》重點六丨電影彩蛋
《柏德遜》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《柏德遜》重點一丨電影詳情
|《柏德遜》電影詳情
|名稱
|柏德遜 (Paterson)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|占渣木殊
|主演
|阿當戴華, 法拉哈莉
|片長
|1小時57分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語 (中英文字幕)
|上映
|2024年2月4日, Sun (重映)
2017年5月4日, Thu (公映)
《柏德遜》重點二丨劇情簡介
柏德遜劇情講述柏德遜 (阿當戴華 飾)是個喜愛寫詩的巴士司機，與愛妻羅娜 (法拉哈莉 飾)住在和美國的柏德遜市。柏德遜享受刻板生活，羅娜生活則多姿多采，時常找到天馬行空的創業大計，帶給柏德遜驚喜。
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《柏德遜》重點三丨柏德遜影評
觀眾總評分：7.4/10影評有待更新
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《柏德遜》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《柏德遜》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：柏德遜電影劇照