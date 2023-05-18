極悍巨鯊2：深溝｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.3 上映
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《極悍巨鯊2：深溝》於8.3 在香港上映！《極悍巨鯊2：深溝》由積遜史達頓, 吳京, 蔡書雅, 彼茲甘迺迪, 沙治奧曼切塔, 史佳娜森姆斯主演，東方新地為你整合《極悍巨鯊2：深溝》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《極悍巨鯊2：深溝》5大入場前必看重點
《極悍巨鯊2：深溝》重點一丨電影詳情
《極悍巨鯊2：深溝》重點二丨劇情簡介
《極悍巨鯊2：深溝》重點三丨影評
《極悍巨鯊2：深溝》重點四丨預告
《極悍巨鯊2：深溝》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《極悍巨鯊2：深溝》重點一丨電影詳情
|《極悍巨鯊2：深溝》電影詳情
|名稱
|極悍巨鯊2：深溝 (The Meg 2: The Trench)
|片種
|動作,驚慄
|編劇
|—
|導演
|班懷利特
|主演
|積遜史達頓, 吳京, 蔡書雅, 彼茲甘迺迪, 沙治奧曼切塔, 史佳娜森姆斯
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年8月3日, Thu (公映)
圖片來源：極悍巨鯊2：深溝電影劇照