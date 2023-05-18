極悍巨鯊2：深溝

極悍巨鯊2：深溝｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.3 上映

電影影評
東方新地

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《極悍巨鯊2：深溝》於8.3 在香港上映！《極悍巨鯊2：深溝》由積遜史達頓, 吳京, 蔡書雅, 彼茲甘迺迪, 沙治奧曼切塔, 史佳娜森姆斯主演，東方新地為你整合《極悍巨鯊2：深溝》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《極悍巨鯊2：深溝》5大入場前必看重點

《極悍巨鯊2：深溝》重點一丨電影詳情
《極悍巨鯊2：深溝》重點二丨劇情簡介
《極悍巨鯊2：深溝》重點三丨影評
《極悍巨鯊2：深溝》重點四丨預告
《極悍巨鯊2：深溝》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《極悍巨鯊2：深溝》重點一丨電影詳情

《極悍巨鯊2：深溝》電影詳情
名稱 極悍巨鯊2：深溝 (The Meg 2: The Trench)
片種 動作,驚慄
編劇
導演 班懷利特
主演 積遜史達頓, 吳京, 蔡書雅, 彼茲甘迺迪, 沙治奧曼切塔, 史佳娜森姆斯
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年8月3日, Thu (公映)
極悍巨鯊2：深溝電影劇照
極悍巨鯊2：深溝 （圖片來源：極悍巨鯊2：深溝電影劇照）

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《極悍巨鯊2：深溝》重點二丨劇情簡介

衆人受到惡意採礦作業影響，導致潛行時極度凶險，更被迫跟多隻無情的巨齒鯊、巨型怪物、環境掠奪者較量，捲入連場高風險體能極限搏鬥，瀕臨生死邊緣⋯⋯
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《極悍巨鯊2：深溝》重點三丨影評

影評有待更新
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《極悍巨鯊2：深溝》重點四丨預告


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《極悍巨鯊2：深溝》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：極悍巨鯊2：深溝電影劇照

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