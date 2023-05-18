極悍巨鯊2：深溝｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.3 上映

《極悍巨鯊2：深溝》於8.3 在香港上映！《極悍巨鯊2：深溝》由積遜史達頓, 吳京, 蔡書雅, 彼茲甘迺迪, 沙治奧曼切塔, 史佳娜森姆斯主演，東方新地為你整合《極悍巨鯊2：深溝》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。