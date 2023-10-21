水漾的女人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.21 上映
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《水漾的女人》於10.21 在香港上映！《水漾的女人》由寶娜比爾, 蘭茲羅戈斯基主演，東方新地為你整合《水漾的女人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《水漾的女人》7大入場前必看重點
《水漾的女人》重點一丨電影詳情
《水漾的女人》重點二丨劇情簡介
《水漾的女人》重點三丨水漾的女人影評
《水漾的女人》重點四丨電影預告
《水漾的女人》重點五丨預告片段曝光
《水漾的女人》重點六丨電影彩蛋
《水漾的女人》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《水漾的女人》重點一丨電影詳情
|《水漾的女人》電影詳情
|名稱
|水漾的女人 (Undine)
|片種
|劇情,愛情
|編劇
|Christian Petzold
|導演
|基斯頓柏索
|主演
|寶娜比爾, 蘭茲羅戈斯基
|片長
|1小時29分
|級別
|IIA 級
|語言
|德語 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月21日, Sat (重映)
2021年5月13日, Thu (公映)
《水漾的女人》重點二丨劇情簡介
水漾的女人劇情講述「如果你離開我，我會殺了你。」溫蒂妮(寶娜比爾 飾)在咖啡店強忍淚水說道，但出軌的男友卻無動於衷，揮袖而去…… 咖啡店的水族箱傳來震烈的聲音，猝不及防的意外，就像突如其來的愛情，她與潛水員(法蘭茲羅戈斯基 飾)因此邂逅，但再墜愛河卻未能令她將舊情拋諸腦後…… 活於當代柏林，卻受古老神話牽引命運；與前男友尚未了結的恩愛情仇，伴隨她謎樣的身份；分手前的告別對白，也許並非戲言，而是一個無法擺脫的詛咒……
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《水漾的女人》重點三丨水漾的女人影評
觀眾總評分：6.5/10影評有待更新
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《水漾的女人》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《水漾的女人》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：水漾的女人電影劇照