無痛斷捨離影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.22 上映
《無痛斷捨離》7大入場前必看重點
《無痛斷捨離》重點一丨電影詳情
《無痛斷捨離》重點二丨劇情簡介
《無痛斷捨離》重點三丨無痛斷捨離影評
《無痛斷捨離》重點四丨電影預告
《無痛斷捨離》重點五丨預告片段曝光
《無痛斷捨離》重點六丨電影彩蛋
《無痛斷捨離》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《無痛斷捨離》重點一丨電影詳情
|《無痛斷捨離》電影詳情
|名稱
|無痛斷捨離 (Happy Old Year)
|片種
|劇情,愛情
|編劇
|—
|導演
|納華普譚容格坦拿列
|主演
|茱蒂蒙翠莎容素欣, 桑尼舒雲門塔諾
|片長
|1小時54分
|級別
|IIA 級
|語言
|泰語 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月22日, Sun (重映)
2020年3月21日, Sat (公映)
《無痛斷捨離》重點二丨劇情簡介
無痛斷捨離劇情講述設計師阿靜（Aokbab 飾）受風靡新世代的簡約風影響，決心打造空間感十足的家居。在進行大掃除期間，阿靜對多樣舊物與其封存的回憶都隨意捨棄，只有前男友（Sunny 飾）遺下的舊相機令她份外揪心。阿靜對自己當年不辭而別耿耿於懷，決定親手把這相機歸還給前男友，讓自己有機會彌補遺憾，但重整人生不如重整家居，原來唯獨感情難以輕言斷捨離⋯⋯
回到目錄
《無痛斷捨離》重點三丨無痛斷捨離影評
觀眾總評分：7.4/10影評有待更新
回到目錄
《無痛斷捨離》重點四丨電影預告
無痛斷捨離預告講述由《戀愛病發》新生代導演納華普譚容格坦拿列Nawapol Thamrongrattanarit執導、《出貓特攻隊》氣質女神Aokbab以及《大佬可以退貨嗎?》型格男神Sunny主演的《無痛斷捨離》(Happy Old Year) 於昨日舉行的第15屆大阪亞洲電影節頒獎典禮中獲得「最優秀作品獎」（即最佳電影），是首部泰國電影奪得此最高殊榮！女主角Aokbab更非常有誠意親自以英文錄製得獎感言：「很開心《無痛斷捨離》贏得最佳電影，希望香港觀眾3月26日可以到戲院支持！」Aokbab在電影中飾演受風靡新世代簡約風影響的設計師阿靜，在家中進行大掃除期間無意找到屬於前度阿安（Sunny飾演）的舊相機，這個故事很吸引Aokbab：「我看劇本時被導演寫的這個角色迷倒了，她在大掃除時很喜歡丟東西，但其實你感受到丟東西是她逃避過去的方法，那些物件代表著女主角和人的關係，東西丟了，過去發生的事情不會憑空消失，當中的情感衝突很有趣！我想很多現代人都有共鳴吧！」
回到目錄