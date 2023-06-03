真．哥斯拉｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.3 上映
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《真．哥斯拉》於6.3 在香港上映！《真．哥斯拉》由竹野內豐, 長谷川博己, 石原里美主演，東方新地為你整合《真．哥斯拉》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《真．哥斯拉》5大入場前必看重點
《真．哥斯拉》重點一丨電影詳情
《真．哥斯拉》重點二丨劇情簡介
《真．哥斯拉》重點三丨影評
《真．哥斯拉》重點四丨預告
《真．哥斯拉》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《真．哥斯拉》重點一丨電影詳情
|《真．哥斯拉》電影詳情
|名稱
|真．哥斯拉 (Shin Godzilla)
|片種
|動作,災難,驚慄
|編劇
|—
|導演
|庵野秀明
|主演
|竹野內豐, 長谷川博己, 石原里美
|片長
|2小時
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月3日, Sat (重映)
2016年8月25日, Thu (公映)
《真．哥斯拉》重點二丨劇情簡介
東京灣海底突然發生爆炸，總理輔助官赤坂（竹野內豐 飾）等保守派官員認為是自然災害造成；唯副長官矢口（長谷川博己 飾）卻指出海中可能有巨型生物。突然，巨獸「哥斯拉」登陸東京灣，對新宿、澀谷、鐮倉一帶大肆破壞，全國陷入恐慌。國際對事件關注，美國派出特使加代子（石原里美 飾）前往當地介入，她卻要求尋找一位能源部的失蹤教授。日本出動海陸空自衛隊，準備與哥斯拉決一死戰，卻發現哥斯拉體內有大量輻射，可能引爆新一次核危機…
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《真．哥斯拉》重點三丨影評
觀眾總評分：7.7/10影評有待更新
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《真．哥斯拉》重點四丨預告
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《真．哥斯拉》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：真．哥斯拉電影劇照