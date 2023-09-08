紮職2影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.5 上映

《紮職2》於10.5 在香港上映！《紮職2》由黃宗澤, 陳家樂, 張繼聰, 周勵淇, 黃德斌, 衛詩雅, 鄭則士, 黄錦燊, 袁富華, 莊思敏, 黎峻, 張文傑主演，東方新地為你整合《紮職2》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。