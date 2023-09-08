紮職2

紮職2影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.5 上映

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《紮職2》於10.5 在香港上映！《紮職2》由黃宗澤, 陳家樂, 張繼聰, 周勵淇, 黃德斌, 衛詩雅, 鄭則士, 黄錦燊, 袁富華, 莊思敏, 黎峻, 張文傑主演，東方新地為你整合《紮職2》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《紮職2》7大入場前必看重點

《紮職2》重點一丨電影詳情
《紮職2》重點二丨劇情簡介
《紮職2》重點三丨紮職2影評
《紮職2》重點四丨電影預告
《紮職2》重點五丨預告片段曝光
《紮職2》重點六丨電影彩蛋
《紮職2》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《紮職2》重點一丨電影詳情

《紮職2》電影詳情
名稱 紮職2 (Triad 2)
片種 動作,犯罪
編劇
導演 吳家偉
主演 黃宗澤, 陳家樂, 張繼聰, 周勵淇, 黃德斌, 衛詩雅, 鄭則士, 黄錦燊, 袁富華, 莊思敏, 黎峻, 張文傑
片長 待定
級別 III 級
語言 粵語
上映 2023年10月5日, Thu (公映)
紮職2電影劇照
紮職2 （圖片來源：紮職2電影劇照）

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《紮職2》重點二丨劇情簡介

紮職2劇情講述劇情簡介有待更新
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《紮職2》重點三丨紮職2影評

影評有待更新
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《紮職2》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《紮職2》重點五丨預告片段曝光

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《紮職2》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有紮職2彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《紮職2》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：紮職2電影劇照

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