紮職2影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.5 上映
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《紮職2》於10.5 在香港上映！《紮職2》由黃宗澤, 陳家樂, 張繼聰, 周勵淇, 黃德斌, 衛詩雅, 鄭則士, 黄錦燊, 袁富華, 莊思敏, 黎峻, 張文傑主演，東方新地為你整合《紮職2》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《紮職2》7大入場前必看重點
《紮職2》重點一丨電影詳情
《紮職2》重點二丨劇情簡介
《紮職2》重點三丨紮職2影評
《紮職2》重點四丨電影預告
《紮職2》重點五丨預告片段曝光
《紮職2》重點六丨電影彩蛋
《紮職2》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《紮職2》重點一丨電影詳情
|《紮職2》電影詳情
|名稱
|紮職2 (Triad 2)
|片種
|動作,犯罪
|編劇
|—
|導演
|吳家偉
|主演
|黃宗澤, 陳家樂, 張繼聰, 周勵淇, 黃德斌, 衛詩雅, 鄭則士, 黄錦燊, 袁富華, 莊思敏, 黎峻, 張文傑
|片長
|待定
|級別
|III 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年10月5日, Thu (公映)
《紮職2》重點二丨劇情簡介
紮職2劇情講述劇情簡介有待更新
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《紮職2》重點三丨紮職2影評
影評有待更新
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《紮職2》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《紮職2》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：紮職2電影劇照