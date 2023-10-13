錄陰帶影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.23 上映
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《錄陰帶》於11.23 在香港上映！《錄陰帶》由白濱亜嵐, 片寄涼太, 小森隼, 佐野玲於, 關口Mandy, 中務裕太, 數原龍友, 早見朱莉, 穂紫朋子, Hana Amano, 山川真里果主演，東方新地為你整合《錄陰帶》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《錄陰帶》7大入場前必看重點
《錄陰帶》重點一丨電影詳情
《錄陰帶》重點二丨劇情簡介
《錄陰帶》重點三丨錄陰帶影評
《錄陰帶》重點四丨電影預告
《錄陰帶》重點五丨預告片段曝光
《錄陰帶》重點六丨電影彩蛋
《錄陰帶》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《錄陰帶》重點一丨電影詳情
|《錄陰帶》電影詳情
|名稱
|錄陰帶
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|清水崇
|主演
|白濱亜嵐, 片寄涼太, 小森隼, 佐野玲於, 關口Mandy, 中務裕太, 數原龍友, 早見朱莉, 穂紫朋子, Hana Amano, 山川真里果
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年11月23日, Thu (公映)
《錄陰帶》重點二丨劇情簡介
錄陰帶劇情講述劇情簡介有待更新
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《錄陰帶》重點三丨錄陰帶影評
影評有待更新
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《錄陰帶》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《錄陰帶》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：錄陰帶電影劇照