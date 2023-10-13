錄陰帶影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.23 上映

《錄陰帶》於11.23 在香港上映！《錄陰帶》由白濱亜嵐, 片寄涼太, 小森隼, 佐野玲於, 關口Mandy, 中務裕太, 數原龍友, 早見朱莉, 穂紫朋子, Hana Amano, 山川真里果主演，東方新地為你整合《錄陰帶》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。