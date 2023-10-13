錄陰帶

錄陰帶影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.23 上映

電影影評
東方新地
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《錄陰帶》於11.23 在香港上映！《錄陰帶》由白濱亜嵐, 片寄涼太, 小森隼, 佐野玲於, 關口Mandy, 中務裕太, 數原龍友, 早見朱莉, 穂紫朋子, Hana Amano, 山川真里果主演，東方新地為你整合《錄陰帶》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《錄陰帶》7大入場前必看重點

《錄陰帶》重點一丨電影詳情
《錄陰帶》重點二丨劇情簡介
《錄陰帶》重點三丨錄陰帶影評
《錄陰帶》重點四丨電影預告
《錄陰帶》重點五丨預告片段曝光
《錄陰帶》重點六丨電影彩蛋
《錄陰帶》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《錄陰帶》重點一丨電影詳情

《錄陰帶》電影詳情
名稱 錄陰帶
片種
編劇
導演 清水崇
主演 白濱亜嵐, 片寄涼太, 小森隼, 佐野玲於, 關口Mandy, 中務裕太, 數原龍友, 早見朱莉, 穂紫朋子, Hana Amano, 山川真里果
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2023年11月23日, Thu (公映)
錄陰帶電影劇照
錄陰帶 （圖片來源：錄陰帶電影劇照）

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《錄陰帶》重點二丨劇情簡介

錄陰帶劇情講述劇情簡介有待更新
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《錄陰帶》重點三丨錄陰帶影評

影評有待更新
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《錄陰帶》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《錄陰帶》重點五丨預告片段曝光

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《錄陰帶》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有錄陰帶彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《錄陰帶》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：錄陰帶電影劇照

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