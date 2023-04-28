關於我和鬼變成家人的那件事｜4.27 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《關於我和鬼變成家人的那件事》於4.27 在香港上映！Sundaykiss為你整合《關於我和鬼變成家人的那件事》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《關於我和鬼變成家人的那件事》電影詳情
|名稱
|關於我和鬼變成家人的那件事 (Marry My Dead Body)
|片種
|喜劇,劇情
|編劇
|—
|導演
|程偉豪
|主演
|許光漢, 林柏宏, 王淨
|片長
|2小時9分
|級別
|IIB 級
|語言
|國語 (中文字幕)
|上映
|2023年4月7日, Fri (優先場)
2023年4月27日, Thu (公映)
《關於我和鬼變成家人的那件事》丨劇情簡介
熱血刑警吳明翰（許光漢 飾）誤拾男同志毛毛（林柏宏 飾）的冥婚紅包；為怕成世黑過墨斗，恐同又怕鬼的他無奈答應婚事。豈料婚後的他不但被毛毛的鬼魂連番整蠱，就連警花林子晴（王淨 飾）偵查已久的毒品案都被他搞出大頭佛。為了早日擺脫衰運及回復「單身」，明翰決定幫毛毛找出他死亡的真相，好讓他安息投胎。於是，連場令人不敢相信、兼且有笑有淚的旅程就此展開…
《關於我和鬼變成家人的那件事》丨影評
觀眾總評分：7.6/10
這套電影的題材很有創意，劇情有笑有淚有驚喜，兩位男主角演技真的很好，我被感動了，滿分！
★★★★★★★★★★10/10
雖然故事內容其實還好（不難猜之後的發展），但是兩位男主角都演得很捧，其他演員都演得洽到好處，而且描寫親情的部份很到位。雖然是一部喜劇，但我卻有一剎那想流下男兒淚。
★★★★★★★★★★10/10
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