音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.14 上映
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《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》於3.14 在香港上映！《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》由京士利賓艾迪, 拉莎娜連治, 占士諾頓, 托辛高爾, 胡媚美雅絲, 妮婭艾施, 艾斯頓巴列, 安娜莎爾碧克, 加榮金寶, 娜奧美高雲, 阿歷士艾甘, 米高簡度費尼, 昆達濟亨利德斯, 大衛卻爾, 肯達活士路易斯, 艾比查里文斯頓, 納丁馬素, 沙爾頓舒拔, 安德魯森遜, 史提芬懷特主演，東方新地為你整合《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》7大入場前必看重點
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點一丨電影詳情
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點二丨劇情簡介
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點三丨音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢影評
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點四丨電影預告
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點五丨預告片段曝光
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點六丨電影彩蛋
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點一丨電影詳情
|《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》電影詳情
|名稱
|音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢 (Bob Marley: One Love)
|片種
|傳記,音樂
|編劇
|—
|導演
|雷拿度馬吉斯格連
|主演
|京士利賓艾迪, 拉莎娜連治, 占士諾頓, 托辛高爾, 胡媚美雅絲, 妮婭艾施, 艾斯頓巴列, 安娜莎爾碧克, 加榮金寶, 娜奧美高雲, 阿歷士艾甘, 米高簡度費尼, 昆達濟亨利德斯, 大衛卻爾, 肯達活士路易斯, 艾比查里文斯頓, 納丁馬素, 沙爾頓舒拔, 安德魯森遜, 史提芬懷特
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中英文字幕)
|上映
|2024年3月14日, Thu (公映)
《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點二丨劇情簡介
音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢劇情講述天才唱作人卜馬利的歌曲充滿愛與團結，當中傳遞的信息影響了幾代人的思想。
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《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點三丨音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢影評
影評有待更新
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《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點四丨電影預告
音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢預告講述《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》（BOB MARLEY: ONE LOVE）首次把這位傳奇巨星的真實故事搬上大銀幕。《神劍亞瑟王》（King Arthur: Legend of the Sword）京士利賓艾迪（Kingsley Ben-Adir）及《007：生死有時》（No Time to Die）拉莎娜連治（Lashana Lynch）飾演卜馬利夫婦，演繹如何在荊棘滿途之下堅持理想，繼續開創自己音樂旅程的熱血故事。電影獲得卜馬利的家人全力協助拍攝，將在2024年與觀眾見面。
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《音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：音樂傳奇卜馬利：人生愛與夢電影劇照