肥胖致心肌梗塞險死 180磅醫生靠2招激減44磅 10年不反彈遠離三高逆轉人生
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熬夜和不節制的飲食習慣可能隨時引發健康危機。一位醫生分享了自己的經歷，他曾因壓力導致暴飲暴食，體重急劇上升，最終引發心肌梗塞，幾乎喪命。經歷生死關頭後，他決心改變飲食習慣，並透過一種特定的飲食法成功減重20公斤，如同重獲新生。
台灣減重專科醫生陳威龍分享其14年前的經歷；當時因為工作而日夜顛倒，再加上暴飲暴食，體重在一年內增加了近10公斤（約22磅），最終因三高及肥胖問題導致心肌梗塞，性命一度垂危。
因工作壓力暴飲暴食 男醫生心肌梗塞險死
陳醫生自言自小愛吃甜食，體重不斷上升，直到高中才開始注意外表，成功減去20公斤。然而進入醫院工作後，由於工作壓力和輪班，生活作息混亂，經常與同事聚餐，體重迅速反彈至82公斤（約180磅）。婚前準備拍婚紗照時，他發現自己穿不下西裝褲，於是再次減肥，但婚後因壓力和生活變化，體重又回升至80公斤以上，並伴隨尿酸和血糖偏高，經常痛風發作。
某晚在實驗室工作時，他突感胸悶、胸痛，急性心肌梗塞發作，被緊急送院，情況一度危急，發出病危通知。經過一星期的深切治療，情況才穩定下來，轉至普通病房觀察。
撿回一命痛改前非 低碳飲食配「211餐盤」成功減肥
經歷這次危機後，陳醫生深刻體會到飲食對健康的影響，開始調整飲食習慣。他從過去愛吃麵包和精緻碳水化合物，轉為低碳飲食。近4年，他受到任職診所的院長影響而採用「211餐盤」法，戒除精緻澱粉。
「211餐盤」將餐盤分為4等份，蔬菜佔2分之1，蛋白質和澱粉各佔4分之1，即「蔬菜：蛋白質：澱粉 ＝ 2：1：1」。陳醫生在午餐時選擇大量青菜和雞胸肉，減少或不吃米飯；晚餐則以地中海飲食為主，攝取大量優質蛋白質。
不僅正餐，陳醫生和太太約會時，從過去飲大杯熱朱古力改為無糖豆漿，偶爾才喝糖分較少的泡沫咖啡。他指出，以前不知一大杯朱古力含糖量可高達80克，相當於16顆方糖，經歷大病後才開始認真了解食物成分，並深入研究減重方法。如今，他的體重已穩定保持在60公斤（約132磅）左右，體脂率約11%，體重多年來亦未見反彈。
圖片來源：網上圖片