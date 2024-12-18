肥胖致心肌梗塞險死 180磅醫生靠2招激減44磅 10年不反彈遠離三高逆轉人生

熬夜和不節制的飲食習慣可能隨時引發健康危機。一位醫生分享了自己的經歷，他曾因壓力導致暴飲暴食，體重急劇上升，最終引發心肌梗塞，幾乎喪命。經歷生死關頭後，他決心改變飲食習慣，並透過一種特定的飲食法成功減重20公斤，如同重獲新生。

